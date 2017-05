Igrafo gastaba medio millón al año en regalos y «los refacturaba luego a las administraciones»

Mañana clave en el juicio por el presunto delito fiscal cometido por Igrafo, una de las empresas implicadas en el 'caso Renedo' sobre una presunta trama de corrupción. Declaran los dos peritos de la Agencia Tributaria que realizaron la autopsia a la contabilidad de la sociedad y aseguraron que ahí existían nuevas pruebas de irregularidades. Ocurre por ejemplo con el esfuerzo que realizaba la firma administrada por los hermanos Victor y Roberto Muñiz para agasajar a sus clientes VIP.

Los especialistas del fisco aprecian que Igrafo y su conglomerado de filiales y empresas paralelas dedicaban “al rededor de medio millón al año en liberalidades, es decir, regalos” a funcionarios y altos cargos. Son en total 216 facturas a lo largo de cinco años, que Igrafo contabilizó como aprovisionamiento para su actividad, lo que incrementaba los gastos y permitía en consecuencia pagar menos impuestos. La mayoría de los recibos aparecen autorizados por una firma muy similar a la de Víctor Muñiz Menéndez, motivo por el cual los peritos propusieron hace más de cinco años la conveniencia de hacer una prueba caligráfica al empresario, cosa que nadie llegó a solicitar.

Las facturas incluyen una piscina para la funcionaria Marta Renedo, viajes, joyas y obras vinculadas a María Jesús Otero, y otro tipo de atenciones a siete personas más y la empresa de Ernesto Iglesias, el hijo del entonces consejero de Educación. A juicio de los peritos, como los beneficiarios no son clientes directos de Igrafo, no cabe deducirse este tipo de gastos. A ello añaden que el volumen y el tipo de detalles “no se adecuan a los usos y costumbres, y son gastos contrarios al ordenamiento jurídico, por eso consideramos que no son deducibles”.

El volumen de gastos están lejos de generar pérdidas a la compañía, pues al final ese tipo de atenciones eran financiadas con fondos públicos, a juicio de la Agencia Tributaria. Lo explicaron los peritos aludiendo a un caso que atañe a Marta Renedo: “Si Igrafo por ejemplo había pagado una piscina y el destinatario es la persona física, Igrafo se resarcia de ese coste, más de 30.000 euros, cobrando esa piscina no a quien es su último beneficiario, sino incluyendo ese coste en un programa de suministro a una determinada administración pública”. La compañía aprovechaba su papel de intermediario para obtener más ganancias. En los contratos logrados en esa la consejería se repercute “el coste de la piscina, e incluso se añadía un margen comercial”.

Con esta política “no era posible que Igrafo incurriera en pérdidas, ya que los gastos en los que incurría los refacturaba a las administraciones públicas”, explicaron los peritos. Para llevar un control de estos gastos e ingresos la sociedad “mantenía una contabilidad B”, agregaron. El esquema encontrado por la Agencia Tributaria se completa “ocultando parte de los ingresos” recabados en las ventas al contado en las tiendas de la empresa.