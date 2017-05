El exceso de velocidad, la principal infracción en las carreteras no convencionales

Exceso de velocidad, haber bebido alcohol y no usar el cinturón de seguridad. Son las tres infracciones más comunes que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias han detectado a lo largo de siete días de campaña en la que controlaron casi 27.000 vehículos en carreteras convencionales (las que no son autopistas, autovías ni vías rápidas). La operación, del 15 al 21 de mayo, se saldó con 549 conductores denunciados; 281 por exceso de velocidad, 36 por no llevar puesto el cinturón y 34 por usar el móvil al volante. Además, 53 conductores dieron positivo en alcohol y 18 en drogas.

Asimismo, cuatro personas fueron sorprendidas realizando un adelantamiento antirreglamentario y otros nueve cuando se saltaban una señal de stop o un ceda el paso. También se inspeccionó el estado del parque móvil en Asturias. Dieciséis denuncias fueron tramitadas por circular con vehículos con deficiencias técnicas y otras tantas por carencias en la documentación relativa al conductor. Dos motoristas fueron también sancionados por no llevar el casco.

En la anterior campaña de este tipo, del 3 al 9 de octubre del año pasado, se controlaron poco más de 25.315 vehículos y fueron sancionadas 1.055 personas.