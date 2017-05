El abogado de Victor Manuel Muñiz recusará a la jueza del caso Igrafo por anularlo

El abogado de Víctor Manuel Muñiz, gerente de la empresa Igrafo, recusará a la jueza del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, María Paz González-Tascón, después de declarar nulo el jucio y ordenar su repetición para el próximo mes de enero. La jueza tomó esa decisión porque considera que faltaban papeles clave del caso, pero para el letrado que representa a Igrafo es un ejemplo de "su pérdida de independencia e imparcialidad". "No es una alternativa, me veo obligado a hacerlo en defensa de mi cliente", asevera.

El lunes o el martes a más tardar, el abogado Miguel Valdés Hevia presentará el incidente de recusación donde argumentará los motivos y también estudiará tomar otras medidas, tal y como avanzó esta mañana EL COMERCIO.

Si efectivamente plantea la recusación de la jueza, será la Audiencia Provincial la que tenga que resolver si aparta a la jueza o no de este caso. Hasta esa resolución todas las actuaciones quedarán en suspenso. La consecuencia es que las actuaciones queden en suspenso hasta que se decida sobre la recusación.

Se trata de una decisión insólita. Tras celebrar esta semana tres sesiones del juicio contra los administradores de Igrafo por el supuesto fraude fiscal cometido entre 2006 y 2010 y escuchar a una veintena de testigos y peritos, estaba previsto que ayer cada parte expusiera sus conclusiones. Antes del trámite, la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, María Paz González-Tascón, se reunió a puerta cerrada con el fiscal y los abogados para comunicarles su inquietud. Veinte minutos de gritos después, hizo oficial su veredicto: declaraba la nulidad de todo el juicio y ordenaba repetirlo entero otra vez. «Miraremos fecha para finales de julio o septiembre», avanzó.

Esta situación es consecuencia de una cadena de errores iniciada hace cinco años. Concretamente el 29 de febrero de 2012. Ese día el magistrado-juez Ángel Sorando, instructor del 'caso Renedo' sobre una trama de corrupción, decide separar de la causa principal todos los indicios sobre el fraude fiscal. En su resolución ordena abrir un nuevo sumario y llevar a él todas las pruebas. Fundamentalmente es un informe de la Agencia Tributaria detallando la manera de evadir impuestos y un anexo con 276 facturas de Igrafo muy sospechosas.

Al buscarlas ahora, González-Tascón encontró esa orden de Sorando «acordando la copia íntegra de las actuaciones», pero no los recibos. «Yo no sé si llegó y se perdió, se extravió o se le coló al funcionario al escanearlo», dijo.

El pleito avanzó cinco años sin las facturas y la defensa cree que usarlas ahora es inconstitucional

La magistrada considera que «formalmente» esas facturas clave formaban parte del pleito, aunque «no sé si materialmente se llegaron a meter». Lo cierto es que no están, no se pudieron exhibir a los testigos y, de concluir ayer el juicio, no podrían usarse para condenar a los acusados, los hermanos Víctor y José Roberto Muñiz. Eso «vulnera el derecho de la acusación y el de la defensa», apreció la magistrada, quien para evitarlo ha decidido «retrotraer las actuaciones al inicio» y volver a celebrar el juicio. Los abogados de la defensa, Miguel Valdés-Hevia y Rosa Álvarez Linera, consideraron inconstitucional la medida. Argumentan que a la jueza y las acusaciones ya les vencieron todos los plazos para incorporar los documentos. Recordaron que la fase de instrucción duró dos años y cuatro meses, sin que el fiscal y el abogado del Estado se percataran de la omisión. «Si luego cuando formularon su acusación hubieran comprobado las pruebas que había, no estaríamos en esta situación», afeó ella.

Días antes del juicio, el fiscal que asumió esta última fase, constató que los recibos no estaban, y pidió a la magistrada que los rescatara para las vistas. El lunes, en la primera sesión, González-Tascón denegó la idea. Ayer confió que estaba convencida de que la propuesta era redundante, que las facturas sí o sí estaban entre los miles de folios del sumario, error del que no se percató hasta el jueves.