El retraso de Educación en el pago del presupuesto anual «asfixia» a los centros

Los centros educativos de la región tienen que hacer malabares con el dinero de sus arcas. Y es que aún no han recibido la partida presupuestaria que les corresponde para hacer frente a los gastos de funcionamiento y de comedor, aunque solo queda un mes para que termine el curso escolar. La Consejería de Educación se demora, más de lo habitual, en hacer efectivos los pagos y esto causa numerosos trastornos a los colegios e institutos. «Este año hubo presupuestos pactados, no se justifica el retraso», apunta el presidente del sindicato ANPE-Asturias, Gumersindo Rodríguez, que acusa a Educación de «asfixiar» a los centros.

El desconocimiento de la cantidad que iban a obtener por parte del Gobierno regional llevó a los centros educativos a restringir su política de gastos. A finales de marzo, explica el portavoz de ANPE, los directores recibieron un correo en el que se les informaba de la puesta en marcha de una nueva herramienta: el Sistema Integral de Gestión para Centros Educativos (Sigece). Una aplicación informática que permite a los centros, entre otras cosas, conocer la asignación de su dotación presupuestaria anual, así como el seguimiento de su ejecución y sus remanentes.

Pero esta indicación de la cantidad que les corresponde para afrontar los gastos de funcionamiento y comedor no llegó hasta este mes. Con lo cual, no pudieron elaborar sus presupuestos hasta este mes. El problema es que el pago no ha llegado. «Al ser el primer año de esta aplicación y una novedad para los centros educativos, el proceso de comunicación de los gastos de funcionamiento ha consumido mayores plazos que otros años», reconoce la Consejería de Educación, que matiza, no obstante, que desde su punto de vista esto «no implica problemas para la gestión y elaboración del presupuesto». Lo normal, en cursos anteriores, es que en marzo ya tuvieran el montante asignado, sostiene Rodríguez.

El Principado acaba de comunicar a los colegios el montante que recibirán este año

Conocedores de este calendario oficioso, los centros reservaban una parte del presupuesto del ejercicio anterior. «En la consejería aconsejan, verbalmente, dejar un poco de dinero para sobrevivir el mes de enero y principios de febrero», asegura el presidente del sindicato de enseñanza. Pero en ANPE han recibido varias quejas, de diferentes centros de Asturias, por los problemas derivados de esta acumulación de remanente.

Los centros que no ejecutan el presupuesto en su totalidad para poder hacer frente a los retrasos habituales -«en 2016 pagaron el 29 de abril, por ejemplo, apunta Rodríguez»- sufren un recorte en la asignación. «Porque dicen que tienes dinero en tu cuenta. La consejería castiga así al ahorrador, al previsor, en contra de sus propias recomendaciones», indica el portavoz sindical. «No puedo dejar la cuenta con poco dinero porque necesitamos reponer el material tecnológico que utilizan profesores y alumnos», explica el director de un colegio gijonés. Los centros educativos que agotan el presupuesto durante el año natural se encuentran con graves dificultades por las demoras en la recepción del montante del ejercicio siguiente. Pero no son los únicos damnificados. También sufren el retraso de los pagos «las empresas prestatarias, ya que, sin cobrar, están sosteniendo el servicio correspondiente», subraya Rodríguez. Los responsables de los centros educativos esperan recibir los fondos antes de que finalice este mes.

Educación también tiene otro frente abierto con los estudiantes universitarios. Un grupo de ellos volvió a concentrarse ayer ante la Junta General para reclamar la bajada gradual de las tasas, no solo las del primer año. Acusan a los socialistas de incumplir su promesa electoral de bajar las matrículas con la coartada de que no hay dinero suficiente para asumir esta medida.