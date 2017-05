«Este proyecto no habría sido posible si no pasara la mitad del año en Asturias»

Hijo de asturiano y mexicana, Juan Antonio García Ramírez nació hace sesenta años en México D. F., pero nunca ha olvidado sus raíces. Fue algo que, desde bien pequeño, le inculcó su padre. Enrique García Narciandi, natural de la pequeña aldea de Següenco (Cangas de Onís), supo transmitir a su hijo el amor por la tierra, por sus orígenes. Con él viajó por primera vez a Asturias cuando Juan Antonio apenas tenía cuatro años y volar desde el otro lado del océano suponía enlazar no menos de cuatro aviones. «Eran los primeros vuelos que había», recuerda.

Más adelante, con trece años, pasó todo un curso escolar en Cangas de Onís, en el instituto Rey Pelayo. La buena marcha de los negocios que su padre había iniciado en México permitía a la familia afrontar tales gastos.

Enrique García Narciandi, nacido en 1901, emigró a México a principios de los años 30 del siglo pasado siguiendo los pasos de su hermano Manuel, quien primero había emprendido la aventura de la emigración con un primo suyo en Estados Unidos. Tiempo después optaron por trasladarse a México en busca de nuevas oportunidades. «El suyo fue un viaje a la inversa al de los que aquí se conocen como 'espaldas mojadas'. Es el único caso que conozco de personas que hayan cruzado el río Bravo para venir de Estados Unidos a México». Lo consiguieron pero con un coste indeseado: aquel primo acabó falleciendo a los pocos días de una pulmonía.

Ya instalado en México, el tío Manuel se llevó con él a su hermano pequeño, Enrique. Y éste, a su vez, fue haciendo lo propio en las dos siguientes décadas con varios familiares y vecinos de Següenco y aldeas próximas a los que buscaba empleo y hogar en el que ya era su país de acogida. Allí, su primer negocio fue una zapatería. El segundo, una floreciente fábrica de cajas de cartón en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, a la que le puso de nombre La Covadonga y con la que continuó un sobrino suyo.

Enrique García Narciandi y su mujer, Aurora Ramírez, una mexicana de Guanajuato, fallecieron el mismo año, en 1971. La memoria de ella se perpetúa en el teatro del Instituto Oviedo, que lleva su nombre. La de él, en la escultura 'El emigrante', sufragada por Juan Antonio García y sus dos hermanas, y que puede verse frente al puente romano de Cangas de Onís. Para el rostro, el escultor Ricardo Motilla tomó como modelo la cara de Enrique García Narciandi.

Hoy, sin olvidar tampoco sus raíces mexicanas, su hijo presume de asturianía. Y la ejerce. Hasta el punto de que viaja a su particular paraíso unas cinco veces al año. Tiene casa en Següenco y en Oviedo, donde pasa de cuatro a seis meses. Reconoce que, de no haber sido así, de no haber fraguado amistades asturianas a lo largo de todo este tiempo, «el proyecto de la Facultad de Filosofía no habría sido posible».

Un sueño y una necesidad

Porque fue en Oviedo en 2014, en una conversación que mantuvo con su amigo el escritor, poeta y librero José Manuel Valdés mientras él -un «bibliófilo» empedernido- buscaba alguna joya en la librería Anticuaria, cuando Juan Antonio García le reveló su «sueño» de fundar una Facultad de Filosofía. Él fue quien le habló de la Escuela de Filosofía de Oviedo, del Materialismo Filosófico y de Gustavo Bueno, «del que había oído hablar pero al que no conocía», y quien le presentó a Gustavo Bueno Sánchez, hijo del fallecido filósofo. «Yo les hablé de un sueño y ellos vieron que era una necesidad imperiosa. Haciendo honor a su apellido, los Bueno fueron los verdaderos tractores de este proyecto», asegura.

Hablando de la implicación y el entusiasmo que los Bueno, padre e hijo, mostraron ante su idea de crear una facultad de Filosofía en la localidad mexicana de León, recuerda también Juan Antonio García que Gustavo Bueno «tenía los billetes para venir a México en marzo de 2016, pero anuló el viaje al empeorar su estado de salud». Murió el 7 de agosto, a las 11.15 horas. Una hora en la que, en su recuerdo, estará parado el reloj de la fachada principal del nuevo edificio que se inaugurará el 23 de junio. A esos actos está confirmada la asistencia de nueve miembros de la familia Bueno y del abad de Covadonga.