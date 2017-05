La fábrica de líderes que bebe de las enseñanzas de Gustavo Bueno

El 8 de agosto de 2016, mientras en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), su localidad natal, se despedía al filósofo y catedrático de la Universidad de Oviedo Gustavo Bueno, a 8.800 kilómetros de distancia daba sus primeros pasos la Facultad de Filosofía de León (ciudad de 1,5 millones de habitantes ubicada en el estado mexicano de Guanajuato), que pretende erigirse en altavoz y difusor de sus enseñanzas por todo el mundo hispano.

LA FACULTAD Ubicación. En la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Estudios. Además de la licenciatura en Filosofía ofrece tres títulos propios o diplomaturas: 'México en la Historia Universal', 'Filosofía para líderes' y 'Fe y religión en el mundo actual'. Inicios. Comenzó su andadura el 8 de agosto del año pasado, en las instalaciones del Instituto Oviedo. El 23 de junio ambos centros estrenarán nueva sede.

Su vínculo con Asturias es doble. Por un lado porque, desde su origen, cuenta con la implicación de la Fundación Gustavo Bueno. Por otro, porque su impulsor es un financiero y empresario asturmexicano, Juan Antonio García, que durante quince años estuvo ligado a la docencia tras poner en marcha en León el Instituto Oviedo -un colegio privado y bilingüe que este curso sumó 800 alumnos, desde preescolar a bachillerato- y al que hace dos el destino condujo hasta el padre del Materialismo Filosófico. «La conexión con él fue inmediata», asegura.

Juan Antonio García, que presume de haber puesto «patas arriba» la educación primaria y secundaria en México, con un modelo educativo «distinto, que sigue las vanguardias pedagógicas mundiales», llevaba tiempo planteándose la necesidad de formar a los líderes, políticos y empresariales, del futuro y hacerlo desde la filosofía. Fue un consejo que le dio en su día Carlos Llanos Cifuentes, doctor en esta materia, rector de la Universidad Panamericana, de origen español y «el gran ídolo de los empresarios mexicanos en la década de los 70 y 80». 'Si tienes delante de ti un bachiller que duda qué estudiar, dile que Filosofía. Y luego que haga una maestría en Administración o en lo que quiera', le confió hace años. A él, que había sido alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, la recomendación ya le llegaba demasiado tarde, pero no cayó en saco roto.

«Ojalá el futuro presidente de México salga de nuestras aulas y sea una mujer»

«Hemos recibido solicitudes para cursar grados 'on line' desde la Patagonia a Nueva York»

Fue así como se fue gestando en su mente el proyecto que ahora cobra forma. El impresionante edificio con el que se amplía el Instituto Oviedo -que pasará a atender a 1.200 alumnos- y que también albergará su Facultad de Filosofía será inaugurado el próximo 23 de junio con una actuación de la orquesta de Guanajuato. El director del centro será Ismael Carvallo Robledo, discípulo de Gustavo Bueno, bajo cuya tutela preparó el doctorado, como también hizo Íñigo Ongay de Felipe, uno de los profesores y jefe de investigación. Otro español que integra el cuerpo docente de la nueva facultad es Rubén Capdeville, jefe de estudios. De ellos destaca García su implicación en el proyecto. «Hay mucho entusiasmo, mucha ilusión y mucho trabajo por delante», asegura. El objetivo: «Convertirnos en los grandes divulgadores del Materialismo Filosófico en el mundo hispano».

Proceso de admisión

Ahora mismo los esfuerzos se centran en convencer a los bachilleres de que estudiar Filosofía «es una buena opción para su vida profesional». El pasado 17 de mayo comenzaron los primeros exámenes de admisión para este nuevo curso, que arrancará el 15 de agosto. El objetivo es hacerlo con quince alumnos en los estudios de licenciatura. Por establecer una comparación, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo, lo hicieron 47 el año pasado. Cabe recordar que la asturiana es pública mientras que la mexicana es privada.

Mayor demanda se espera en los tres títulos propios, o diplomaturas, que ofrece: 'Fe y religión en el mundo actual', 'México en la historia universal' y 'Filosofía del liderazgo'. Este curso siguieron estos estudios dieciocho alumnos. Además, «hemos recibido solicitudes para cursar grados 'on line' de filosofía enfocada en el Materialismo Filosófico desde la Patagonia hasta Nueva York, pasando por España», cuenta Javier Puente.

Este joven asturiano, que los últimos seis años ha desarrollado su carrera profesional como consultor en México, es otro de los implicados en la puesta en marcha de la facultad de Filosofía. «Ser parte de esto es histórico. No sé el desenlace que tendrá, pero si lo hacemos bien y continuamos lo que los Bueno hicieron en España puede ser un proyecto que cambie la sociedad mexicana», sostiene.

Es el objetivo que persigue Juan Antonio García, convencido de que los estudios de Filosofía están próximos a experimentar «un renacimiento» después de haber sido injustamente tratados en los últimos años: «Se ha dado la espalda a las humanidades en cuanto a la formación profesional, en los planes de estudio de Secundaria y Bachillerato su presencia ha ido menguando y vemos cómo las facultades cierran o se fusionan y pasan a ser de Filosofía y Letras, como sucedió en la Universidad Complutense el año pasado».

Y así, continúa, «cuando uno ve un debate o una tertulia política en televisión se encuentra con que, salvo honrosas excepciones, el nivel de interlocución es pobre y poco profundo. Y eso se debe a que, en términos generales, le hemos dado la espalda a las humanidades en general y a la Filosofía en particular», opina.

Mercado laboral

Una formación académica que tenga como base la filosofía constituye, como aquel día le reveló Llanos Cifuentes y él sigue creyendo firmemente, una garantía de éxito. «Nos vamos a encontrar cada día más con ejecutivos, empresarios y políticos con una formación sólida en Filosofía. Habrá cada vez más filósofos en los puestos del trabajo del futuro, no me cabe ninguna duda. Los tiempos lo están exigiendo», asegura antes de poner como ejemplo al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, o al fundador de la plataforma de pago 'on line' Paypal, «ambos filósofos».

Su sueño de formar en Filosofía a los hijos de la clase media mexicana está próximo a ver la luz.

Lo que quizá aún tarde unos cuantos años en ver convertido en realidad es su deseo de que «el futuro presidente de México salga de nuestras aulas» y que, además, «sea una mujer».