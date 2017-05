Los profesionales del Servicio de Atención Continuada del Sespa convocan una huelga para junio

Los médicos y enfermeros del SAC (Servicio de Atención Continuada del Principado de Asturias) han formalizado este lunes un preaviso de huelga para los días 9, 10 y 11 de junio al no recibir "ninguna propuesta" desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para solucionar la "situación de discriminación" en la que se encuentran los trabajadores de este servicio respecto a sus homólogos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU).

El representante de la Unión de Sindicatos del Principado de Asturias (Usipa), Luis Vega, ha explicadoque los trabajadores del Servicio irán a la huelga después de que haya pasado "más de un mes" desde la última reunión con los dirigentes del Sespa, el 27 de abril, para poner solución a la situación de este colectivo después de que hayan pasado "más de trece meses" desde que la Junta General instará al Consejo de Gobierno a negociar con los trabajadores el SAC.

Los "240 profesionales" que forman parte del SAC tienen tres reivindicaciones. Según ha detallado Vega, se trata de la equiparación retributiva con sus homólogos del SUAP Y SAMU, una correcta ponderación de sus jornadas nocturnas y que la computación de la jornada de los enfermeros del SAC se equipare a la realizada a los médicos.

Desde Usipa no descartan desconvocar la huelga si la Consejería de Sanidad presenta una propuesta concreta que sirva de base a una negociación. Una situación que no se ha dado hasta este momento, en el que por parte del Sespa "no hay nada", ha criticado Vega.