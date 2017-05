«Vivo gracias a otra persona, eso nunca lo olvidaré, tuve muchísima suerte»

Gregorio llegó a pesar apenas cuarenta kilos. Su maltrecho hígado, afectado de hepatitis C desde que nació, le llevó a protagonizar a los 52 años una histórica intervención en el entonces viejo HUCA. Gregorio Machado, que ya ha cumplido 67 años y que se siente «como un chaval», fue el primer asturiano en someterse a un doble trasplante de hígado y riñón en el Hospital Central. Fue el 18 de julio de 2002, año en que el Principado ponía en marcha los trasplantes hepáticos. Gregorio sabía que «tarde o temprano» acabaría en un quirófano. «Me lo habían dicho de joven, pero claro, de aquella hablar de un trasplante parecía ciencia ficción». Este ovetense, que se afincó en Lugones «cuando me casé» y que trabajó como transportista, nació con hepatitis C. Su madre había sido infectada mediante una transfusión sanguínea en los años en que «eso no se encontraba muy bien». Los médicos le habían advertido de que en algún momento «la cosa se podía torcer y necesitaría un trasplante hepático». Pero en el caso suyo, la situación se complicó más de lo que se preveía y necesitó dos: uno de hígado y otro de riñón.

Gregorio llegó a tener alucinaciones porque sufría cefalopatías. «Me tenían que dar de comer por una sonda conectada a la nariz. Pasaba más tiempo ingresado en el hospital que en casa», recuerda. Pero pese a lo sufrido, está convencido de que «dentro de la mala suerte, tuve mucha suerte». A Gregorio le gusta recordar que «los donantes y los trasplantes no caen del cielo. Detrás de todo esto, detrás del hecho de que yo y otra muchísima gente pueda estar viva, hay muchos profesionales que se dejan la piel y un sistema sanitario público que lo hace posible».

La operación de este ovetense la realizó Ignacio González-Pinto, el mismo cirujano que el pasado día 1 de mayo dirigió el trasplante hepático número 500. Cuenta Gregorio que a pesar de sus 40 kilos, «entré a quirófano muy tranquilo. Sabía que estaba en buenas manos». Lo dice no solo por el cirujano y responsable de la Unidad de Trasplantes Hepáticos del HUCA, sino por todos los que trabajan alrededor de los implantes de órganos. Desde el celador que te lleva a la sala de operaciones, hasta las auxiliares, las enfermeras, los de los laboratorios, la UCI, anatomía patológica, digestivo y un larguísimo etcétera.

19 horas de operación

La operación de Gregorio duró 19 horas. Fue la primera doble de hígado y riñón, pero la duodécima desde que el HUCA había iniciado los trasplantes hepáticos, un 16 de abril de 2002. Recuerda que pesaba muy poco y para complicar aún más la situación «contraje una infección». En esas condiciones no podían realizarle el trasplante, así que los médicos optaron por tomar una decisión de urgencia: «Me dieron antibióticos y a las pocas horas me practicaron el trasplante. A la semana me tuvieron que operar también de la pleura, así que tuve varias intervenciones en pocos días. Y aquí estoy. Por eso digo que dentro de la mala suerte, tuve mucha suerte».

El sí de la familia de un joven de 24 años, que había fallecido, le dio a Gregorio una segunda oportunidad. Una prórroga que él ha sabido aprovechar muy bien y que ahora emplea para ayudar a otros en su misma situación. «Desde la Asociación de Trasplantados Hepáticos solemos ir al hospital a ver a los pacientes y damos charlas también en los colegios para concienciar sobre la importancia de donar. Estoy muy agradecido y soy plenamente consciente de que vivo gracias a otra persona. Es casi una obligación ayudar a que el engranaje de las donaciones se mantenga vivo», insiste.

«Gracias al trasplante he podido conocer a mis dos nietos». Paula, de cinco años, y Diego, de tres. Dos niños revoltosos «pero adorables» que hacen que Gregorio se olvide en más de una ocasión de que lleva un doble trasplante. «La mente es muy sabia», dice. Y, añade, «aunque no olvido los malos momentos prefiero apostar por los buenos».