La Junta reclama mayor protección a la nueva emigración en la Ley de Asturianía

«No son leyendas urbanas, como decía algún expresidente socialista. No tienen espíritu aventurero ni son cosmopolitas. Son asturianos que han tenido que marchar y que no ven posibilidades de volver». «Ustedes no han venido a aportar, solo a echar basura sobre las siglas del PSOE». El portavoz de Podemos, Daniel Ripa, y el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, protagonizaron el diálogo anterior y el rifirrafe con que acabó la ponencia en la Junta del proyecto de Ley de Asturianía del Principado.

Pedía el consejero socialista a los portavoces de todos los grupos que «hagan suya» una ley que -defiende- es una necesidad» para ayudar a los 129.296 asturianos residentes en el exterior, para los que la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, anunció «el cobro del salario social, cobertura sanitaria y viviendas en su retorno».

Sin embargo, tanto Podemos como Ciudadanos dudaron de las cifras oficiales. «Siguen ustedes hablando de 5.000 asturianos en el Reino Unido, cuando sabemos que son más de 15.000. Son jóvenes que no se sienten protegidos por su región», insistió Ripa, mientras desde Ciudadanos Diana Sánchez reclamaba «la necesidad de contar con mejores registros oficiales».

Mientras Guillermo Martínez recordaba que la actual Ley de Asturianía, de 1984, fue «pionera» en el país y que en los últimos ocho años han regresado al Principado 6.300 personas que han recibido 1,5 millones en ayudas, así como que se ha contratado a «cien monitores para impartir formación en bailes regionales y música en los centros asturianos», Ripa le reprochó «que no hable con los emigrantes. Escúcheles, escuche lo que dicen los jóvenes. Después de ser una ley pionera, ahora será obsoleta», además de rechazar que se condicionen los derechos «de los asturianos en el exterior a disponibilidad presupuestaria, como figura en la ley».

Apoyo del PP

Una coletilla, «disponibilidad presupuestaria» que defendió Guillermo Martínez, así como la «transversalidad» de la norma. Como prueba, acudió acompañado no solo por Varela, sino por Genaro Alonso, consejero de Educación. A él fueron las preguntas de IU, muy preocupada «por la promoción del asturiano en el exterior», según reclamó Concha Masa. No obstante, ella, como Sánchez, Pedro Leal (Foro) y Rafael Alonso (PP) aplaudió «una ley que mejora la actual». Para Alonso, «por fin» se ve cerca un nuevo texto de la Ley de Asturianía, cuya necesidad ya había reivindicado su grupo. «Parece que satisface las expectativas», remachó el diputado del PP.