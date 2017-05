El tabaco provoca seis muertes al día

El tabaquismo, o la exposición indirecta al humo del tabaco, es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Mata más que el sida, la tuberculosis y el paludismo juntos. En Asturias, provocó el fallecimiento de 2.268 personas - 1.616 hombres y 652 mujeres- en 2014, el último año del que se disponen datos, lo que arroja un promedio de seis muertes al día. No todos eran fumadores. Se estima que el tabaquismo pasivo fue la causa de uno de cada ocho fallecimientos en el Principado.

«La evidencia científica acerca del papel nocivo del tabaco sobre la salud es abrumadora», subrayó ayer Antonio Molejón, director general de Salud Pública, durante la presentación de los actos organizados para mañana en Asturias con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Junto con el neumólogo del Hospital San Agustín y miembro de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (Sedet), Manuel Ángel Martínez; el coordinador del Grupo Atención al Tabaquismo de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), José Manuel Iglesias; el vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, Ricardo González, y el jefe de Servicio de Promoción de la Salud y Participación de la Consejería de Sanidad, José Ramón Hevia, Molejón incidió en el «factor de riesgo» que el tabaquismo supone para múltiples enfermedades. Y destacó, «por su mortalidad», el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En porcentajes, éstas suponen el 40, 39 y 20% de las muertes directamente relacionadas con el tabaquismo en Asturias en 2014.

La cifra de fumadores en la región se ha incrementado ligeramente desde 2011. El 37,3% de los asturianos y el 33,7 de las asturianas reconocen tener este hábito.

Desde 2005, cuando se aprobó la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, endurecida en 2010, lo tienen más difícil para fumar en espacios públicos. Y así, según la última encuesta de salud, la exposición al humo de tabaco ha descendido sensiblemente en los lugares públicos del Principado, donde un 2% de la población asegura verse afectada por el tabaquismo pasivo. El porcentaje se eleva al 3% si se les pregunta por los espacios de trabajo.

La cosa cambia radicalmente si el espacio que se analiza es el propio hogar. Ahí, dos de cada diez personas afirman estar expuestas a lo que se conoce como 'humo de segunda mano' procedente de fumadores de su entorno. De hecho «queda aún mucha tarea pendiente en el ámbito privado, ya que el humo de tabaco ajeno o tabaquismo pasivo es responsable de una de cada ocho muertes relacionadas con esta causa. De ahí la importancia de crear ambientes completamente libres de humo, porque es la única manera efectiva de proteger a las personas», manifestó Molejón.

Según la información facilitada ayer por Sanidad, el humo que respiran los no fumadores contiene más de 4.000 productos químicos, muchos de ellos altamente tóxicos y cancerígenos. Respirarlo supone «una amenaza para la salud de todos y, sobre todo, de las personas más vulnerables como las mujeres embarazadas, los lactantes, los recién nacidos, los niños, adolescentes y quienes padecen alguna enfermedad cardiaca o vascular», repasó Molejón. Y aunque se piense que se trata de lo mismo, hay mucha diferencia entre el humo derivado de la combustión del cigarrillo del humo que exhala el fumador. El primero no solo tiene concentraciones más elevadas de agentes que causan cáncer que el exhalado sino que contiene partículas más pequeñas, lo que facilita su acceso a las células del cuerpo. Por tanto, las personas que no fuman y que respiran el humo del tabaco reciben la nicotina y otros químicos tóxicos al igual que los fumadores.

Oviedo acogerá mañana la XIII Carrera sin Humos organizada por la Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria (Asturpar) con motivo del Día Mundial sin Tabaco. La prueba deportiva comenzará a las 19 horas en el Paseo del Bombé del parque San Francisco y quienes deseen participar pueden inscribirse ese mismo día. No obstante, Asturpar hace un llamamiento general a toda la sociedad para que, aunque no corran, acudan a la cita para «apoyar con este gesto los espacios libres de humo».