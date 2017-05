Denuncian la desaparición del cantautor Javier Moros

Nadie sabe nada del cantautor asturiano Javier Moros García 'Javo'. El joven ovetense afincado en Lugones fue visto por última vez el pasado viernes. Desde entonces no se tiene constancia de su paradero. Su desaparición fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional este lunes.

El cantante hizo público hace unas semanas que estaba recibiendo amenazas de muerte. A través de su página oficial de Facebook, 'Javo' denunció los ataques que le estaban haciendo llegar a través de las redes sociales. «Español de mierda. Te voy a matar, hijo de puta», recogía uno de los amenazantes audios que recibió.

«Tras esta y varias amenazas de muerte más, no me queda más remedio que poner esto en manos de la policía», escribió entonces. «Detesto a la gente cobarde, así que sea quien sea quien esté detrás de esto, les propongo que si tienen valor, me lo digan a la cara».