Javo: «El jueves salí y bebí; no sé cómo coño acabé en Ibiza»

"El jueves salí y bebí; tengo Trastorno De Déficit de Atención e Hiperactividad y por mi medicación no puedo hacerlo. No sé cómo coño acabé en Ibiza". Así explica Javier Moros, 'Javo', las circunstancias que llevaron a un buen número de amigos, conocidos y fans a denunciar su desaparición.

"Ayer encendí por primera vez el teléfono y me conecté a Internet y vi la que había formado", subraya. El artista madrileño afincado en Lugones reconoce que, en un primer momento, no supo "qué hacer". "Avisé a mi expareja; luego en cuanto me conecté me llamó la policía por las denuncias por desaparición que se habían puesto", explica.

Moros, que se encuentra todavía en Ibiza, tiene pensado regresar al Principado en los próximos días. "Ahora estoy en un hotel, ya que me marché de la casa en la que estaba", admite.

'Javo' no pierde, sin embargo, el sentido del humor ante una situación que, al fin y al cabo, ha terminado bien. En esta línea reconoce que en redes sociales están empezando a acuñar la frase "hacerse un 'Javo'".