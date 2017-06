El PP propone reprobar a Torre, Blanco y Martínez por el 'caso Gitpa'

¿Se defraudaron fondos en la empresa pública Gitpa? ¿Hubo irregularidades administrativas? A estas preguntas lleva dándoles vuelta un juzgado desde 2015 y una comisión parlamentaria durante un año. Tras 60 interrogatorios, los diputados de PP y Podemos, principales impulsores de la investigación en la Junta General, concluyeron ayer con una cascada de reproches.

«Ha quedado claro el intenso esfuerzo que han hecho por ocultar lo sucedido», afeó José Agustín Cuervas-Mons. El parlamentario popular aseguró que su grupo llevaba desde 2014 pidiendo datos «y los distintos consejeros, Graciano Torre, Guillermo Martínez y Francisco Blanco, hicieron todo lo posible porque no la tuviéramos, lo que es reprobable políticamente y tendrán que responder de ello», indicó, adelantando las conclusiones que su grupo propondrá para el dictamen final.

Podemos incluye en la recriminación al exdiputado socialista José María Pérez. El edil gijonés reconoció haberse reunido con un trabajador del Principado que le trasladó indicios de irregularidad; no los consideró sólidos, pero redactó un acta que entregó en un sobre en la consejería competente. De esta forma, «la falta de control no se limitó a la propia empresa, sin la laxitud de los responsables de la FSA no habría sido posible semejante 'negocio'», expresó la formación en un comunicado.

«Nosotros no podíamos comprobar la veracidad de los emails», afirma el exconsejero de Empleo

Debut como exconsejero

El último en comparecer fue Francisco Blanco, ya exconsejero. Su dimisión no le impidió hablar porque, según dijo, su voluntad es «contribuir a aclarar este asunto». Cuervas-Mons le inquirió sobre unos correos electrónicos que llegaron en noviembre a la Junta General en un sobre anónimo y que presuntamente muestran el amaño de contratos en Gitpa entre 2007 y 2009. «Lo que intentamos es comprobar su veracidad, para ello solicité a la empresa externa que trabaja con Gitpa que nos aclarase si esos correos podían estar guardados en un servidor, en discos duros o en copias. La información que se me dio es que no, que una vez descargados se borraban al día», replicó Blanco. Los mensajes pasaban al ordenador de cada usuario «y salían del ámbito del gerente, nosotros no podíamos comprobar su veracidad», indicó.

El propio parlamento resolvió enviar los correos entregados en papel a la Fiscalía, quien a su vez los incorporó a las diligencias de investigación abiertas en el juzgado. Blanco descargó en ese ámbito la investigación que se pudiera hacer y rehusó preguntar a los supuestos receptores de los correos. «Si son ciertos, nadie se va a autoinculpar por ellos, es una pregunta que no tiene sentido», indicó.

A preguntas de Lorena Gil, diputada de Podemos, el exconsejero reconoció que Telecable, principal cliente de Gitpa, no rubricó el contrato que sí tienen el resto de operadores por el uso de una red que costó dos millones. «Hay una discrepancia con una cláusula; yo intenté firmarlo pero como la mantienen, hace tiempo que llevamos el asunto a la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia», señaló Blanco. La formación morada calcula que la deuda de Telecable con Gitpa suma 400.000 euros.