«Atraviesas aquella valla, entras en tu apartamento y sientes una sensación de paz y tranquilidad indescriptible. Viví treinta años de infierno del que solo salí cuando llegué a la red de acogida. La Casa Malva me salvó la vida».

Nuestra protagonisa no quiere identificarse. Ni ella ni tampoco a él. A su exmarido, al padre de sus hijos, a la persona que, asegura, «me maltrató durante treinta años». Un maltrato físico -«hubo algún golpe, una vez me arrastró por toda la casa, otra echó al felpudo»-, pero, sobre todo, psicológico: «Me machacó todos los días de mi vida. Controlaba las salidas, las llamadas, las amigas. Me decía a diario que yo no valía para nada».

Y ella se lo creyó. Hasta el punto de que pensaba «soy de clase acomodada, con formación, con trabajo, ¿quién va a creer que me está pasando esto?». Y no se lo dijo a nadie. Ni siquiera al ver cómo afectaba a sus hijos. «Cuando oíamos las llaves de él en la puerta, huíamos cada uno a una habitación. No queríamos provocar ninguna discusión».

Vano intento. La discusión llegaba sin provocación. «Me ponía la cara a dos centímetros de la mía y comenzaban los gritos, los insultos». Ella se culpaba. «Algo estaré haciendo yo mal», se decía. El velo de los ojos le cayó cuando comprobó que sus hijos empezaban a sufrir las mismas agresiones que ella. «Mientras fueron pequeños, no les hizo nada, pero en cuanto llegaron a la adolescencia...». No porque ellos dieran problemas, «sino porque él les decía que no valían para nada. Sobre todo, a ella».

Al verse retratada en la cara de pánico que ponía su hija cuando su padre le gritaba «¡Inútil!», decidió que «tenía que a acabar». Pero no acabó hasta que ellos comenzaron sus propias vidas. «Cada vez que yo decía que me iba, comenzaba la 'luna de miel': pedirme perdón, decirme que no lo iba a hacer más, que sin mí no podía vivir...». Una dulzura que pronto se derretía para dar paso, de nuevo, «a los desprecios, las amenazas, el miedo».

Un miedo que aún siente hoy. Aunque el divorcio llegó hace ya mucho tiempo. Aunque la unión con su exmarido se limita a unos flecos económicos. Aunque no se lo encuentra por la calle ni comparten amistades. Sin embargo, cuando cuenta su historia, María parece estar de nuevo en pleno infierno. «Ahora, por lo menos, puedo hablar de ello, porque hasta que llegué a la Casa Malva no podía ni contarlo».

«Terapia a diario»

Al primer centro español de ayuda integral a las víctimas de violencia machista llegó un domingo. «Cuando no está todo el equipo, pero, aún así, es impresionante, te hacen sentir querida, protegida, te hacen sentir persona». Una Casa Malva de la que, asegura, «no tenía referencias. Cuando huí de mi casa, con mi maleta de ropa, fui con una amiga. En internet encontramos el teléfono de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. Y a partir de ahí, llegó la paz».

Todavía presidía la entidad Ana Isabel Ruiz. «Según me escuchó, me dijo 'tú eres una mujer maltratada'. Yo solo había ido para buscar información sobre divorcios y me eché a llorar». A la Casa Malva, la cabeza de la red de casas de acogida, que completan dos viviendas más en Oviedo y Avilés y otros veintidós pisos por toda la región, llegó sin denuncia previa. «No he querido denunciar nunca al padre de mis hijos, solo quiero que me deje en paz», insiste. Aunque sí tuvo el teléfono de emergencia, el Atenpro. «Porque me seguía, me llamaba...»

Ocho meses después, con atención psicológica a diario, ella ya estaba en su nueva casa. Hoy, que sigue con terapia, «las profesionales de la Casa Malva son mi ansiolítico», asegura, decide acudir a EL COMERCIO para contar su historia. Con un único objetivo: «Decirle a las mujeres que estén como yo estaba que acudan a la Casa Malva. Les salvará la vida». Dice que si logra que al menos una «salga del infierno habré devuelto una milésima parte de lo que he recibido».