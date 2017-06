El accidente del Cares acabó con 168 truchas y tres salmones

J. M. B. L. perdió la vida el pasado 22 de mayo, en Niserias (Peñamellara Alta), en un accidente de tráfico que terminó con su camión volcado y desparramando 27.000 litros de gasoil y 5.000 de gasolina al río Cares. «El primer aviso llegó a las 8.27 horas», recordó ayer Guillermo Martínez, consejero de Presidencia. Veintitrés minutos después ya estaba activado el plan especial diseñado para dar respuesta a incidentes en el transporte de mercancías peligrosas. Además de la movilización de medios, «a las 11.21 estaban instalados once dispositivos de absorción», agregó. Las barreras se retiraron a las seis de la tarde. Durante los días siguientes los guardas recorrieron los dieciocho kilómetros del cauce, constatando que «se apreciaron ejemplares sanos en todo el tramo», refirió.

Por ese motivo se aconsejó no prohibir la pesca. El balance fue el de 168 truchas y tres salmones muertos retirados. «Representan el 0,1% de los alevines de trucha y salmón que se van a soltar entre junio y octubre para repoblar el río», completó.

El consejero respondía así a las críticas de la diputada de Podemos, Paula Varelo, vecina de la zona, y que aseguró que la semana siguiente se pescaron «peces que sabían a gasoil y no se podían comer». Por ello reprochó que no se arbitrara directamente un sistema de pesca sin muerte en esas jornadas. «Muchas personas padecieron vómitos y malestar, y no hubo un plan especial para ellas», abundó.