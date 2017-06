Casi 4.000 alumnos estrenarán la EBAU

Asturias lo tiene «todo preparado y previsto» para el desarrollo de la primera edición de la nueva prueba de acceso a la Universidad, la EBAU, que se llevará a cabo el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. En torno a unos 4.000 alumnos se distribuirán esos días por las trece sedes establecidas por la Universidad para realizar los exámenes. Unas pruebas que, según garantizó ayer el consejero de Educación, Genaro Alonso, serán «asequibles, razonables y no muy distintas de las que venían siendo normales en ejercicios anteriores de la PAU». Si bien «formalmente habrá cambios obligados por la LOMCE, en la práctica no prevemos cambios sustanciales. No debería haber dificultades», tranquilizó a los recién licenciados en Bachilleratos que se juegan su futuro académico en los exámenes de los próximos días 7, 8 y 9. El año pasado fueron 4.025 los estudiantes que se matricularon para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad en la primera convocatoria. A la segunda acudieron 974.

Este año se dice oficialmente adiós a la PAU y se estrena la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). En ella, la nota media de la etapa tendrá un peso del 60% y un 40% la fase general -esto es, la obligatoria, que incluye las cuatro asignaturas generales de segundo de Bachillerato y la troncal de su modalidad (Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes)-, con lo que bastará con aprobar con un cuatro. En caso de querer aspirar a más nota, se podrán obtener cuatro puntos más en la fase opcional.

Respecto a las sedes, poca novedad salvo que los alumnos de toda Asturias que se examinen de la asignatura de Cultura Audiovisual se concentrarán en la facultad de Química. La de Derecho, por su parte, acogerá a todos los que se presenten a la EBAU por libre.

Tasas y convenio

El consejero de Educación también se refirió ayer a las tasas de matriculación. Y en concreto, a la propuesta planteada por el Rectorado para rebajarlas el próximo curso un 1% en primera matrícula y un 1,5% en todas las demás. Aseguró Alonso que «lo vamos a estudiar» aunque dejó la decisión final en manos del Consejo de Gobierno. Como ya ha hecho en otras ocasiones, insistió en que «nuestro compromiso en estos momento es la congelación de las tasas de primera matrícula y sucesivas, que ya de por sí es un hecho relevante y significativo. Ir más allá no nos parece prudente sobre todo cuando hay otros elementos que pueden ser pertinentes a la hora de tomar estas decisiones», dijo refiriéndose a la posibilidad de que el Gobierno central decida variar las horquillas en que se mueven los precios de másteres y grados.

El consejero realizó estas declaraciones antes de firmar ayer en el Paraninfo un convenio a tres bandas con la Universidad de Oviedo y la Fundación Santillana para aplicar nuevas competencias educativas en las aulas asturianas. En concreto, las competencias que la UNESCO ha definido para el siglo XXI, donde no se valorará tanto lo que los alumnos sepan como lo que sean capaces de hacer con sus conocimientos. Como expuso después en una conferencia Carlos Magro, vicepresidente de la Asociación Educación Abierta, hay que preparar a los jóvenes, darles competencias y confianza, para «afrontar un futuro incierto». En su charla incidió en la necesidad de «repensar nuestras maneras de aprender y enseñar» porque aprender no puede limitarse a «copiar y reproducir» sino que debe ser «construir, pensar». Por eso, a los alumnos no hay que «darles saberes» sino ayudarles a dirigir esos saberes, aseguró antes de reprochar que en el ámbito universitario ese cambio se hiciera con demasiada premura. Precisamente lo contrario de lo que él considera que debería hacerse. Por eso abogó por dar «tiempo» para abordar con tranquilidad, pero sin demora, «una transformación de calado en el ámbito educativo».