«Si la despedida está embarazada, le puede afectar de forma favorable»

Los abogados del despacho Suárez Sarasúa, Antonio y Reyes Sarasúa, resolvieron ayer las dudas de los lectores de EL COMERCIO en la sesión de Facebook Live dedicada al derecho laboral dentro del marco del 'Mes de los servicios jurídicos en Asturias'. Ambos letrados aclararon cuestiones relativas a las bajas laborales, despidos improcedentes, indemnizaciones por cese laboral, el cobro de prestaciones, embargos de la nómina e instruyeron a los seguidores de la charla sobre los derechos de las mujeres embarazadas, los despidos en periodos de lactancia e, incluso, la responsabilidad penal que pueden llegar a tener los empresarios en casos de un accidente laboral de un trabajador. Las cotizaciones de los trabajadores autónomos fue otra de las problemáticas que se pusieron sobre la mesa.

-¿Qué debe hacer el trabajador si tiene un accidente o le diagnostican una enfermedad de causa laboral?

-Antonio Sarasúa (A.S): Si tiene un accidente o una enfermedad de carácter profesional tiene que iniciar un proceso de incapacidad temporal, seguir el curso para la recuperación e iniciar un expediente de incapacidad permanente si se diera el caso. Se puede producir que la baja esté considerada como de contingencias comunes y pretenda el trabajador que sea diagnosticada como accidente de trabajo o profesional, entonces tendría que iniciar ante la Seguridad Social un expediente de cambio de contingencia. Rellenar un impreso en la Seguridad Social y presentar un justificante de porqué eso es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional reguladas por numerosas causas, como por ejemplo la silicosis. Se tiene que considerar que sean determinantes o en relación del trabajo. Es decir, que la causa de esa enfermedad venga producida con ocasión del trabajo.

-Si cobro una indemnización por despido y estoy casado en régimen de gananciales, ¿el dinero que me paguen por el despido es ganancial del matrimonio o es privativo?

-Reyes Sarasúa (R.S.): Vigente el matrimonio y con carácter general, a expensas de la casuística que pudiera existir, tiene carácter ganancial. Hace tiempo existía una jurisprudencia que hablaba del posible carácter privativo pero el Tribunal Supremo desde 2007 ha consolidado ese carácter ganancial al igual que es ganancial el salario. Si la indemnización se percibe o devenga después de que se ha extinguido esa sociedad ganancial, sería privativo. En circunstancias intermedias, si le despiden en gananciales y la cobra después de un tiempo, ahí lo prioritario es el hecho anterior a que el despido se produjo, en sociedad de gananciales. Y un apunte más, esa indemnización a veces puede tener un carácter privativo y una parte ganancial porque se calcula en virtud de los años trabajados, se podría prorratear que parte es del trabajador y que parte es ganancial. Esto lleva a una problemática terrible y hay gente que discute la conveniencia de que te despidan algo más tarde de divorciarse.

-¿Con cuánto tiempo de antelación la empresa me tiene que comunicar que me renueva el contrato? ¿Qué pasa si no lo comunica, se renueva de manera automática?

-A.S.: Cualquier tipo de comunicación de la empresa, como la extinción del contrato, tiene que hacerse con quince días de antelación sobre el plazo. Si no me lo preavisan y llegado el vencimiento del plazo sigo trabajando se renueva de forma automática y sino me lo comunican, se entiende que al día siguiente del vencimiento puede considerarse que soy un trabajador con contrato fijo e indefinido.

-Me han despedido hace unos días, ¿a qué tengo derecho?

-A. S.: Lógicamente, si se produce la extinción del contrato por causas de un despido disciplinario o por crisis económica sino estoy conforme tendría que presentar una reclamación que tiene un procedimiento administrativo con arbitraje y conciliación y después un procedimiento judicial ante el Juzgado de lo Social. Es importante considerar los plazos de caducidad. Hay que presentar esa reclamación en el plazo de 20 días hábiles que no considera ni sábados, ni domingos ni festivos.

-Cobro mil euros y me van a embargar el salario porque no pude pagar la hipoteca del banco, ¿cuánto me pueden embargar?

-Si el embargo fuera del préstamo hipotecario de su vivienda habitual podía haber especialidad. Con carácter general, los salarios son inembargables hasta el salario mínimo interprofesional que está en 707 euros por catorce pagas. A partir de ahí se van sucediendo. Y si el embargo es por pensión alimenticia o compensatoria a los hijos no hay mínimo, te pueden embargar desde el primer euro. Es a criterio del juez. Normalmente te dejan un mínimo vital para sobrevivir pero te pueden embargar la totalidad del sueldo.

-¿A qué tiene derecho una empleada del servicio doméstico que trabaje por días?

-A. S.: Sería una eventual. Hoy en día la afiliación del régimen del hogar es obligatoria y tendría que figurar como trabajadora al titular de cabeza familia. Hay un régimen que se paga en proporción a las horas, tendría un margen de cotización que tendría que pagar el cabeza de familia y también tendría a una retribución. Por ejemplo, si trabaja 40 horas, 8 al día durante cinco días, que no será la normal, debería cobrar 730 euros al mes con el prorrateo.

R. S.: En esta materia de las empleadas del hogar es como la regulación última y más olvidada del derecho laboral y en última instancia es como lo más querido y a las personas que depositamos lo más sagrado de la vida. Es una regulación muy olvidada y que de alguna manera sería merecedora de un poco más de preocupación del legislador.

-¿En qué me afecta estar cotizando por media jornada y no por jornada completa?

-A. S.: Es proporcional la relación entre aportación y prestación a la Seguridad Social. La cotización por baja o desempleo o jubilación va en función de lo que cotiza. Si lo hago a media jornada, también recibiré la mitad que un trabajador a tiempo completo.

-¿Cuáles son los derechos de la trabajadora embarazada?

-Aquí la legislación laboral evolucionó positivamente para la conciliación. Desde el embarazo, por riesgo, se puede pedir la baja y llegar al alumbramiento. Luego, el permiso de maternidad, la lactancia y, hasta los 9 meses del menor meses, las medidas están tabuladas. Después, está la reducción de jornada hasta que el niño tiene 12 años. Cuando viene una chica y me dice que está despedida le pregunto si está embarazada porque le puede afectar de forma favorable.