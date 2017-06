Educación dará seguridad jurídica a los docentes en la atención a niños enfermos

La Consejería de Educación elaborará un protocolo marco para dar seguridad jurídica al profesorado en la atención a niños enfermos durante su tiempo de escolarización. Es uno de los aspectos que recoge el decreto que ha elaborado el departamento de Genaro Alonso para regular las comisiones de salud en colegios e institutos y cuya función será detectar los problemas que, en este aspecto, tiene el alumnado y actuar en función de las necesidades de cada uno.

Para ello, dice, contarán con el apoyo de las consejerías de Sanidad y Educación. Habrá protocolos y guías, formación para el profesorado, coordinación con el personal sanitario de la zona de referencia y provisión de recursos para hacer frente a situaciones extraordinarias. Estarán formadas por el director del centro, un responsable de la administración de éste, un docente, un padre, un alumno y un representante del Ayuntamiento que sean miembros (los cinco) del consejo escolar y un representante del Servicio de Salud.

Este decreto llega después del fuerte rechazo que mostraron los docentes a administrar medicamentos. «Tenemos el deber de socorro y urgencia, pero no pueden suplir con profesorado funciones sanitarias, porque no estamos capacitados para ello. No es nuestra función», afirmó Xosé Lluis Colodrón, del sindicato Suatea y miembro del Consejo Escolar del Principado, por donde ya ha pasado el texto. La central pidió que en este órgano hubiera personal sanitario, pero, aunque su enmienda tuvo votos a favor, «salió rechazada».