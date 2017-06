«Arruinarme en 2001 fue lo mejor que me pasó a nivel profesional»

Xavier Verdaguer, barcelonés de 45 años, ingeniero informático y arquitecto técnico, comenzó su carrera como emprendedor hace dos décadas. En ese tiempo ha creado varias empresas de innovación tecnológica. Este fin de semana formará parte del equipo de expertos que asesorará a los participantes en el Concurso de Talento y Emprendimiento, CHAMP-U, organizado por la Universidad de Oviedo

Es usted un emprendedor en serie y en serio...

Intento dedicarme muy en serio a todo lo que hago. Ya soy un emprendedor veterano, primero en España y desde hace ocho en Estados Unidos, adonde me fui tras vender una empresa en 2008.

Lleva veinte años creando empresas. No ha perdido el tiempo.

Algunas han ido bien, otras no tanto. Pero incluso en las que no han ido bien no he tenido la sensación de haber perdido el tiempo. La de emprender es una aventura en la que siempre aprendes y ganas algo.

¿También de los fracasos?

Por supuesto. Yo tuve un error muy grande exactamente el 21 de julio de 2001. Me arruiné completamente con una empresa en la que tenía ya bastantes empleados y un único cliente que desapareció. Nos fuimos a la ruina más absoluta. En su momento lo viví como lo peor que me podía pasar en la vida pero ahora, visto con perspectiva, digo que fue lo mejor que me pasó a nivel profesional. Aquel bache en el camino nos obligó a cambiar tantas cosas que, de hecho, la misma compañía la reflotamos y la acabamos vendiendo por varios millones de euros al cabo de los años. Al final la historia salió bien.

¿Y qué lección aprendió?

Que lo más importante de una empresa son las personas, mucho más que las ideas. Lo que hice después fue implicar mucho más a mis compañeros, incluso a nivel de accionariado, para que la compañía funcionara mejor y entre todos salir adelante. Quizá la mayor lección fue esa, la del trabajo en equipo.

¿Cuáles son las características básicas de un buen emprendedor?

Primero tiene que ser una persona inquieta, curiosa, que quiera aprender de otras disciplinas. Segundo, tiene que ser inconformista, que vea cosas que pueden mejorarse. Y por último, incansable, que trabaje mucho y no se dé por vencido a las primeras de cambio. Que lo intente una y otra vez hasta conseguirlo.

¿La mente de un emprendedor nunca descansa?

Debe hacerlo. Es muy importante cuidar la vida personal y las aficiones. A mi por ejemplo, me encanta correr. Desde que me fui a Estados Unidos me aficioné e intento correr una o dos maratones al año. Es otra manera de emprender. Marcarte como meta correr una maratón y prepararte para lograrlo.

¿Qué intentará transmitir a los cuarenta alumnos de la Universidad de Oviedo que este fin de semana se juegan una estancia de un mes en Silicon Valley?

Les acabo de conocer y me parecen gente con muy buena predisposición, con muchas ganas de hacer cosas. Lo primero que les he dicho es que venía a ayudarles y a, desde mi experiencia, inculcarles algo de actitud emprendedora. Que no quiere decir solo que tengan que constituir una empresa, sino que, hagan lo que hagan en la vida, tengan sueños, proyectos, y luchen por ellos.

También les hablará de oportunidades de negocio. ¿Dónde radican?

Como soy ingeniero y todas las compañías que he fundado son de nuevas tecnologías, les intentaré transmitir las tendencias en ese terreno, sobre todo en términos de nanotecnología, de realidad aumentada, impresión 3D, robótica, cosas que están llegando y se pueden aprovechar porque la tecnología te ayuda mucho a innovar. Y les hablaré también de tendencias en general, de consumo colaborativo...

Si les va la mitad de bien que a usted no será mal negocio.

No vengo a dar lecciones sino, con mucha humildad, a intentar ayudar, porque seguro que de creatividad y energía ellos van sobrados.