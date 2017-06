Graciano Torre: «En mi santa vida prevariqué ni firmé nada no avalado por los funcionarios»

Tras cuatro meses de investigación, la Fiscalía concluyó el 27 de marzo denunciando por un presunto delito de prevaricación a Graciano Torre, consejero del Principado entre 2001 y 2011, y de 2012 a 2015. Esta figura delictiva castiga con inhabilitación al cargo que «a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». Tal y como adelantó EL COMERCIO, la fiscal apreció esa actitud en el sistema que la consejería de Torre ideó en 2013 para que la empresa al cargo de los aparatos que difunden la señal de la TDT a la zona rural siguiera manteniéndolos. Como solución «transitoria» se fraccionó el trabajo en contratos menores, a razón de seis al mes. De esta forma, Retevisión I se adjudicó sin competencia 2,3 millones en 156 encargos. La firma de Torre autoriza 126 de ellos.

«Aquí no hay nada raro, solo un problema jurídico difícil de resolver», defendió ayer. El despliegue de la red para la zona rural lo organizó inicialmente la empresa pública Gitpa, que lo confió a Retevisión tras un concurso problemático. El pliego se pactó con el Ministerio de Industria, y lo aplicaron todas las regiones. La Comisión Europea lo declaró luego contrario al derecho comunitario, porque marginaba al satélite, tecnología también válida para llevar la señal.

«En 2013 se terminó el contrato de Retevisión, y no se podía hacer un nuevo concurso porque la Junta General nos había ordenado disolver a Gitpa», indicó Torre. El ministerio y la Comisión Europea debatían un tipo de pliego que no discriminara a ninguna tecnología, conflicto «que creo sigue sin resolverse», añadió.

«Yo encargué a la dirección general que buscara una solución», indicó. Hubo una reunión «Estábamos la secretaria general técnica, la jefa del servicio de Contratación, el director general, y gente del servicio. Se debatió y todo el mundo estaba convencido de que mantener la señal de televisión era un servicio público esencial», relata. Según el departamento, 100.000 asturianos dependían de la decisión para recibir la programación.

«Se debatió y se decidió que lo más razonable y correcto era hacer contratos menores hasta que solucionara el problema jurídico la UE», mantiene. «No es algo que pudiéramos aplazar, ni una trampa o chapuza, se analizó y se pensó que era lo más correcto y transparente», precisó. Tal y como apunta, los contratos menores por encima de 3.000 euros «se publican en la web del Principado».

No es habitual que los consejeros firmen estas adjudicaciones. De hecho, la Instrucción 1/2012 sobre contratos menores de la consejería recoge que la propuesta la hará el jefe de servicio, y la adjudicación el director general. Aquí propuso el director, y firmó el consejero. «Si lo hice es porque me dijeron que tenía que hacerlo; yo nunca he firmando nada que no estuviera avalado antes por los servicios jurídicos y los funcionarios», señala Torre. «Prevaricar es dictar una resolución injusta a sabiendas, y yo en mi santa vida lo hice; es lo contrario, consulté qué se podía hacer y estaba en la convicción de que esto era lo correcto», abunda.

Los contratos se encadenaron hasta diciembre de 2015, cuando el hoy exconsejero Francisco Blanco ordenó ponerles fin. El 22 de febrero pasado el Consejo de Gobierno aprobó declarar «servicio de interés económico general» la señal de la TDT en la zona rural. A continuación, el Principado aplicó las tarifas fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Fuentes próximas a la gestión aseguran que eso redujo la factura que Retevisión cosechaba con los seis contratos menores mensuales.

Tarifas sin actualizar

La Fiscalía reparó en esta posibilidad desaprovechada. En mayo de 2014 la CNMC impuso una rebaja promedio del 6,2% a este tipo de precios. A pesar de ello el Principado continuó durante año y medio aplicando en los contratos menores las tarifas iniciales pactadas con Retevisión.

Este problema fue desvelado por EL COMERCIO en octubre. Tras pedir explicaciones al Gobierno, «constatamos que la situación era irregular y lo comunicamos a la fiscalía, porque como diputados estamos obligados por ley a hacerlo», indicó Pedro Leal, de Foro. «Para nosotros excedía de un problema administrativo, y si la Fiscalía interviene, es porque también lo entiende así», apunta.

«Me parece una broma que ahora Torre diga que no lo conocía, cuando llevamos años avisando de las irregularidades», terció José Agustín Cuervas-Mons, del PP. En Podemos ven con preocupación «el oscurantismo y descontrol de esa consejería»; su diputada Lorena Gil teme «que el relevo al frente de ella lo perpetúe». Para IU, la ley impide al Principado gestionar la señal de la TDT; «la solución es que Gitpa lo asuma, y haga un concurso, por eso urge aclarar todo lo de esta empresa», apuntó Ovidio Zapico. «La firma te hace responsable del asunto, no vale decir que te lo prepararon los técnicos», indica Armando Bartolomé, desde Ciudadanos.