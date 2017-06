Un asturiano logra que PortAventura rebaje sus precios para discapacitados

«Ya me dice mi mujer que los asturianos somos muy tercos». Diego Gallego es candasín, para más señas, y, quizá por haber nacido a orillas del Cantábrico, no se da por vencido con facilidad. La voluntad de este padre de familia numerosa es tan férrea que ha conseguido que PortAventura cambie su política relativa a personas con discapacidad. Su lucha comenzó el pasado verano tras una desagradable visita al espacio lúdico. En los últimos cinco años, Xana, su hija mayor, había accedido gratis, ya que padece una encefalopatía congénita. No camina ni atiende a estímulos, tal y como explicó entonces Gallego a este periódico.

Pero el 16 de julio, una empleada del parque le dijo que debía abonar los 23 euros que costaba la entrada para las personas con una discapacidad mínima del 33%. Xana no puede disfrutar de los atractivos que ofrece PortAventura, razón por la que su padre consideró que se trataba de una medida muy injusta. Así que emprendió una batalla para reclamar que los precios de las entradas y los abonos se adecuasen al grado de discapacidad de los usuarios. Y lo ha conseguido. Diego Gallego tuvo noticia de su logro por boca de unos amigos.

En la entrada principal del parque, un cartel anuncia la nueva Oficina de Atención al Cliente con Necesidades Especiales, que explica los cambios en la política de las instalaciones que afectan a estas personas. «Cuando lo vimos, supimos que la guerra estaba ganada. Estamos muy satisfechos», apunta el candasín. El mayor logró alcanzado es que «los dicapacitados con un grado superior o igual al 75% que puedan acreditarla tendrán entrada o pase de temporada gratis». El objetivo de Gallego, que solicitó la colaboración de la Federación Catalana de Parálisis Cerebral, era que PortAventura hiciese un baremo para cobrar a los usuarios en función de su grado de discapacidad. A partir del 33%, el acceso es gratuito.

«Hablé incluso con la concejala de Comercio, Consumo y Mercados de Salou (Martina Fourrier), ya que la ciudad está luchando por atraer un turismo familiar, y también intervino la Fundación PortAventura. Creo que dieron una solución maravillosa, digna para los discapacitados», asegura. Tan satisfecho quedó que, a su juicio, la normativa actual del parque tarraconense «supera a la de Disneyland París».

Aparcamiento reservado

Otra de las mejoras es el aparcamiento. «Ahora tienes que pasar por una barrera con dos guardias de seguridad, que te piden la tarjeta para ver de quién es y si el discapacitado está en el vehículo», explica. Así, se evita la picaresca de los conductores que estacionaban en plazas reservadas a este colectivo.

Asegura el asturiano no tenía pensado renovar los abonos de la familia «por el mal sabor de boca» que les quedó tras su visita del pasado verano. «Pero ahora estamos deseando ir», añade. Desde sus tierras adoptivas, no se olvida de la natal: «Estoy muy contento por toda la gente de Asturias que nos apoyó. Es un orgullo».