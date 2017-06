«Los colegios deberían abrir hasta las siete para reforzar a quien lo necesite»

Tiene carácter. Quizá por aquello de haber nacido en mayo de 1968. Clara Díaz Alonso, natural de Pola de Laviana y vecina de Lugo de Llanera, lleva medio año al frente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Miguel Virgós, de la escuela pública. Su antecesora, Elena González, pidió el relevo y Clara, que era vocal por la zona centro en la directiva, se presentó para tomar las riendas. Arquitecto técnico de profesión, no oculta que representar a 300 AMPAS de Primaria y Secundaria «da un poco de vértigo». Sus principales objetivos: «Defender una escuela pública de calidad, gratuita y laica» y lograr la «derogación de la LOMCE».

A un mes de acabar el curso escolar, la ley continúa en vigor.

En marzo hubo una asamblea general de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), a la que pertenecemos, y ya entonces, el presidente, José Luis Pazos, señaló que de la subcomisión parlamentaria creada al respecto no salía nada importante hasta dentro de dos años. Por los trámites que requería. Es una impotencia grandísima. Esta ley no me gusta nada porque saca al alumnado del sistema antes de tiempo. Ahí está la FP Básica. Quita potestad a los consejos escolares donde las familias participamos, amplía los conciertos educativos de cuatro a seis años... La veo enfocada a una educación muy clasista. Y, porque nuestro ámbito no es el universitario, pero ya ve que la intención es pasar a grados de tres años para que los másteres duren dos. A ver quién lo puede pagar. La LOMCE, con sus recortes, se carga la escuela pública directamente.

¿Dos años?

Sí. ¿Qué hacemos durante este tiempo con los chiquillos? Confío en que haya Pacto Educativo. Fíjese ahora con el título de la ESO. Se podrá obtener con dos suspensos que no sean Lengua y Matemáticas y con una nota inferior al 5. Una tomadura de pelo. ¿No sería mejor poner apto o no apto?

¿Se ha reunido con el consejero?

Sí, dos veces. En enero, para presentarnos, despedirse de Elena y comentar varios asuntos que había en marcha, y en abril. En esta segunda abordamos la situación sobre la construcción del IES La Florida, el comedor del colegio de Noreña, los incumplimientos en el transporte escolar, la falta de constitución de las comisiones económicas y de convivencia en los colegios, que son obligatorias; la situación de los profesores de Religión de la pública, que en los colegios están atendiendo clases cuando no hay profesor...

¿Qué visión tiene del sistema educativo asturiano?

Que ha perdido mucha calidad. Cada vez peor.

El consejero se lo rebatirá.

Hará lo que pueda con su presupuesto. Muchas carencias de la pública pasan por falta de dinero, por lo que ha perdido mucha calidad.

Genaro Alonso ha anunciado el cierre de 44 unidades en la pública por la baja natalidad.

Si hay una ratio estipulada y un descenso de matrícula porque no hay niños, habrá que cerrar aulas. No me parece nada desastroso, aunque sí me inquieta cómo afecta a los Colegios Rurales Agrupados, donde en muchos casos la falta de niños hace imposible su continuidad. Más me preocuparía que la demanda creciera y no se volvieran a abrir unidades. Entiendo, eso sí, el temor de los profesores; son malos tiempos para los trabajadores.

Los docentes reclaman bajar las ratios. Eso mejoraría la calidad de la enseñanza a la que aludía.

El dinero llega para lo que llega. Si hay una ratio fijada, ¿para qué reducirla? En cambio, se han perdido profesores de apoyo, las bajas tardan quince días en cubrirse... No creo que bajar las ratios sea solución. Lo que tenemos debe funcionar bien.

En la concertada se suprimen 28.

Con todo el respeto hacia sus trabajadores y las familias que la eligen, creo que mientras haya plazas libres en la pública no tiene por qué haber enseñanza concertada. Tuvo sentido en su momento, cuando había carencia de plazas en la pública.

Defiende su derecho a elegir.

Para nada estoy de acuerdo con la elección de centro. Defiendo una escuela pública y de calidad, en iguales condiciones para todos, que llegue a todos los sitios, no solo a la zona central. ¿Por qué no hay concertada en la zona rural? Porque no interesa.

300 euros por hijo para libros

Uno de sus frentes de batalla han sido los deberes. ¿Qué quieren?

Que los quiten. Nadie tiene que entrometerse en la vida de las familias. El currículo es desproporcionado y los alumnos tienen que llegar a un objetivo. Como hay una falta total de tiempo para impartirlo y no llegan, los profesores mandan deberes para casa, cuando los nenos, al acabar la enseñanza en el colegio, tienen que disfrutar de la familia, jugar, leer, dar un paseo... El tiempo pasa volando.

¿No les hace más responsables?

No. Habría que hacer que la materia les resultara interesante, porque, así, el esfuerzo iría detrás. Ya se encargarían de preguntar e investigar.

Un estudio de la Universidad de Oviedo concluye que 60 minutos bastarían de deberes, que han de ser pocos y creativos.

Lo veo una utopía. En Secundaria tienen once asignaturas. ¿Se van a coordinar todos los profesores sobre los deberes que van a poner? ¿Y cómo saben que necesita una hora y no media o tres? La única forma de resolverlo sería no mandando deberes o, por ejemplo, teniendo, abiertos los colegios hasta las siete de la tarde. Es decir, que haya tiempo suficiente para atender las necesidades de apoyo y enseñanza de los alumnos. Pero los docentes no quieren hablar de tiempos escolares. Creen que queremos que trabajen más y no es eso. Harían falta más profesores.

Eso es, pero usted entiende que «el dinero llega para lo que llega».

Sí, pero es que esa falta de tiempo lo estamos pagando los padres. Igual que los libros, con más de 300 euros desembolsados por hijo. Los deberes son discriminatorios. No todo el mundo tiene la misma capacidad para responder dudas, ni el mismo tiempo e interés, ni el mismo dinero para clases particulares...

Hay quienes dicen que su postura es la de ser cómodos.

Ya lo sé. También dicen que dejamos aparcados a nuestros hijos en los colegios, cuando son lo que más queremos y los dejamos en manos de quienes no conocemos de nada. La educación nos corresponde a ambas partes.

Programa TEI contra el acoso

Nunca antes había habido enfrentamiento entre padres y docentes. Éstos se sintieron desautorizados.

Entonces entendieron muy poco. No tenemos por qué suplir las carencias del sistema educativo. No somos culpables, pero tenemos algo que decir. ¿Qué no llegan? Resuélvanlo con la consejería, pero no me manden deberes. No se metan en mi vida y en mi economía. No les mando el guaje con el desayuno porque no me dio tiempo.

¿Se resintieron las relaciones?

Me pareció mal que hicieran caso omiso. Pero, insisto, nunca les vamos a echar un pulso.

¿Cómo frenar el acoso escolar?

Aplaudo el programa TEI (Tutoría entre Iguales), porque involucra a toda la comunidad educativa, que es lo que hace falta. Los niños son tutores de unos y están tutorizados por otros. Se forma a los profesores e informa a todas las familias.

Fue muy crítica con la encuesta sobre el ciberacoso en Secundaria.

Es que no nos gustaron las formas. No firmar la autorización se entendía como una aceptación. Se puso en marcha cuando aún estábamos volviendo de Semana Santa, sin tiempo para devolverla firmada; no sabíamos cuáles eran los contenidos y qué iba a hacer una universidad privada con esos datos , y las preguntas de las que nos enteramos nos parecían hasta perseguibles penalmente. Luego han ido puliéndose cosas. Como que la clave no les identifique. Testear el sistema no es malo, pero no se pueden hacer de modo unilateral.

¿Apoya el boicot a las 'reválidas'?

Ya no son reválidas, sino pruebas de diagnóstico, como las que ya se venían haciendo. No me molestan.

¿Qué le parece el calendario escolar, con macropuentes en noviembre y diciembre?

Creo que es algo circunstancial. A lo que nos negamos es al que se propuso el curso pasado, compuesto por cinco periodos lectivos, de unas ocho semanas, detrás de las cuales habría otra de descanso. No nos convence porque no nos ayuda a conciliar.