Las escuelas de cero a tres años reclaman depender de Educación

La Asociación de Escuelas Infantiles Públicas de 0 a 3 años de Asturias (Aeipa) organizó ayer, en Oviedo, la tercera Marcha del Chupete. El objetivo de esta nueva convocatoria era reclamar que estos centros pasen a depender exclusivamente de la Consejería de Educación, con el fin de «garantizar el acceso a la educación de todos las niñas y niños desde que nacen, independientemente de su situación socioeconómica o del lugar donde viven». Así lo apuntó la presidenta de Aeipa, Henar García Rubio, quien destacó que «el actual modelo de gestión es un marco de desigualdades», puesto que no todos los ayuntamientos tienen la misma capacidad económica para dotar a las escuelas infantiles de los recursos necesarios.

Un desequilibrio que afecta tanto al personal educativo, «que no tiene ni las mismas condiciones laborales ni de acceso al puesto», como a las familias, «que no pagan lo mismo según el municipio y que no tienen los mismos derechos».