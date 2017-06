79 playas con servicio de socorrismo

Con la temporada de baños en marcha desde el 1 de mayo, la bonanza meteorológica en Asturias de días atrás ha hecho que sean muchas las personas que ya hayan comenzado a disfrutar de las 211 once playas asturianas. Están distribuidas en los 20 concejos costeros del Principado, a lo largo de 345 kilómetros de litoral. Pero no todas tienen la misma atención y servicios, ya que muchas son completamente naturales. Son un puñado las que concitan la mayor presencia de usuarios. Es por eso por lo que se prevé que este año sean 79 los arenales asturianos los que cuenten con servicio de socorrismo, si bien aún no se ha terminado de confeccionar el Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias (Sapla) para este verano.

PLAYAS CON SERVICIO DE SOCORRISMO 1 Anguileiro (Tapia) 2 Playa de Navia (Navia) 3 Otur (Valdés) 4 Luarca (Valdés) 5 Aguilar (Muros de Nalón) 6 Salinas (Castrillón) 7 Espartal (Castrillón) 8 S. Juan de Nieva (Castrillón) 9 Xagó (Gozón) 10 Verdicio (Gozón) 11 Bañugues (Gozón) 12 Luanco (Gozón) 13 Carranques (Carreño) 14 La Palmera (Carreño) 15 El Arbeyal (Gijón) 16 Poniente (Gijón) 17 San Lorenzo (Gijón) 18 Rodiles (Villaviciosa) 19 La Isla (Colunga) 20 Sta. Marina (Ribadesella) 21 S. Antolín de Bedón (Llanes) 22 Barro (Llanes) 23 Andrín (Llanes) Categoría 1 Afluencia masiva los fines de semana 1 Peñarronda (Castropol) 2 Serantes (Tapia) 3 La Paloma (Tapia) 4 Porcía (El Franco) 5 Frejulfe (Navia) 6 S. P. de la Ribera (Cudillero) 7 C. de Artedo (Cudillero) 8 Los Quebrantos (S. del Barco) 9 Sablón de Bayas (Castrillón) 10 Sta. M. del Mar (Castrillón) 11 Arnao (Castrillón) 12 Xivares (Carreño) 13 La Ñora (Villaviciosa) 14 España (Villaviciosa) 15 La Griega (Colunga) 16 La Espasa (Caravia) 17 Arenal de Morís (Caravia) 18 La Vega (Ribadesella) 19 Toró (Llanes) 20 Sablón (Llanes) 21 Palombina (Llanes) 22 La Franca (Ribadedeva) Categoría especial Afluencia masiva durante toda la época estival o alto riesgo debido a sus características físicas

Según los listados que ofrecen el 112 Asturias y Turismo de Asturias, serán 71 las playas que tendrán servicio de salvamento dependiente directamente de la Administración regional. A ellas hay que añadir otras ocho, cuya competencia es exclusiva del Ayuntamiento de Gijón

Famosas sin salvamento

A efectos de seguridad, los arenales asturianos se dividen en cuatro categorías: especial (las que tienen una afluencia masiva durante toda la época estival o alto riesgo debido a sus características físicas), categoría 1 (con afluencia masiva durante los fines de semana), categoría 2 (afluencia media o alta de usuarios los fines de semana) y categoría 3 (escasa afluencia de usuarios durante la época estival).

En esa última categoría, la 3, hay 140 playas asturianas incluidas, lo que significa que no tendrán servicio de salvamento. Incluso que pese a que algunas son muy conocidas, como Guadamía y Gulpiyuri, en Llanes; El Puntal, en Villaviciosa; La Cagonera, en Gijón; El Tranqueru, en Carreño; Antromero, en Gozón; El Silencio, en Cudillero, y Viavélez, en El Franco.

Por ahora, la gran mayoría de los municipios aún no han comenzado a poner a punto sus playas. Hay que tener en cuenta que, aunque la temporada de baños oficial comenzó el 1 de mayo, la incorporación de servicios se hace de forma progresiva a lo largo de junio, para estar listos el 1 de julio. A la par, casi, que la llegada de bañistas.

No obstante, los medios con los que se dispondrá este verano para tratar de que todo transcurra con normalidad en las playas del Principado serán similares a los del ejercicio pasado. Es decir, con 263 socorristas, 18 lancheros, 15 embarcaciones neumáticas, ocho motos acuáticas y diez kayaks de salvamento. Unas cifras a las que hay que añadir el dispositivo que pone en marcha el Ayuntamiento de Gijón para cubrir las necesidad de sus playas. Se trata de un jefe de equipo, 30 socorristas, doce patrones de embarcaciones y seis auxiliares.

En cuanto a horarios, el Plan de Salvamento en Playas también fija los tiempos diarios del servicio de socorrismo en los arenales de la región. Debe de estar en funcionamiento de 11.30 a 19.30 horas, pero dentro de ese margen los diferentes ayuntamientos lo pueden ajustar a sus propias necesidades. Eso sí, en cualquier caso las playas asturianas han de tener salvamentos de 12 a 19 horas, sin excepción.

El consistorio gijonés, que controla sus propias playas, ha ampliado los horarios en algunos de sus arenales. Si bien de 12 a 19 horas hay salvamento en El Rinconín, Los Mayanes, Cervigón, Peñarrubia y Estaño, las de Poniente y El Arbeyal lo tendrán extendido de 12 a 20 horas, mientras que en San Lorenzo se ha establecido un horario de 10 a 21 horas.

El personal de los diferentes ayuntamientos está ya en tareas de limpieza y puesta a punto de todos los servicios de que disponen, como chiringuitos, duchas, aseos, aparcamientos y demás, para que todo esté listo para la llegada de los bañistas. También el Principado realizará diferentes análisis para conocer la calidad del agua de baño. Los últimos, publicados el pasado 15 de mayo, establecían como no recomendable para el baño las aguas de las playas primera y segunda de Luarca, mientras que advertía de una calidad suficiente, pero que recomendaba bañarse con precaución en las playas de Serantes (Tapia de Casariego), Navia, Cueva (Valdés), Santa Marina (Ribadesella), Poo (Llanes) y La Franca (Ribadedeva), Es posible que la situación varíe cuando se hagan los primeros análisis de esta temporada.

Perros solo en tres

Pero la temporada estival conlleva un problema para aquellos ciudadanos que quieren disfrutar de la playa con sus mascotas. En la actualidad, solo hay tres playas que admitan perros durante los meses de verano. Se trata de las de El Rinconín (Gijón), Cambaredo (El Franco) y la cala de Saliencia (Cudillero). En los tres casos hay que advertir de que no se trata de playas de arena fina. La primera es de arena oscura y densa, mientras que la segunda es de grava y la tercera, de bolos o regodones, lo que dificulta el disfrute de los animales. Algunos municipios, como Llanes y Castrillón, llevan varios meses tratando de habilitar una playa para perros, pero de momento no lo han conseguido.