Casi tres mujeres mayores por cada adolescente

Las asturianas son más. En población, ocupan el 52,2% del censo. En hogares formados por un adulto con sus hijos a cargo, ellas encabezan el 88%. En formación, el 57% tiene estudios superiores. Las asturianas son más... Para lo bueno y para lo malo. Porque también protagonizan ellas la tasa de envejecimiento, con 269 mayores de 65 años por cada cien menores de 15. En la misma comparativa, solo hay 179 asturianos con los 65 cumplidos por cada cien adolescentes.

Copan la población envejecida y, también, los contratos a tiempo parcial, el 78%. Y encabezan, asimismo, la brecha salarial. Del 41%. Curiosamente, en lo único en que son menos las asturianas es en capacidad económica. Tienen un salario más bajo, 515 euros brutos menos al mes de media; unas prestaciones por desempleo más bajas, 940 euros menos al año. Incluso sus pensiones son más inferiores. Cobran de jubilación la mitad que ellos.

Así lo deja claro el informe 'Situación de mujeres y hombres en Asturias 2016'. El que realiza para el Instituto Asturiano de la Mujer el Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Lo firman María José Álvarez y Marian Uría y evidencian, una vez más, las desigualdades que hay entre asturianos y asturianas.

La mitad de ingresos

Porque, pese a llevar ellas el peso de la población -el 52,2% del censo son mujeres- y copar sectores como el educativo, donde el 71% del profesorado no universitario son mujeres, con extremos como el de Educación Infantil, con un profesor por casi veinticinco profesoras, cuando hay que poner el foco en los cargos, la situación varía. Solo hay una catedrática por cada seis profesoras universitarias. Por cada profesor, hay 2,5 catedráticos.

Es decir, aunque la mujer tiene superioridad numérica, no la tiene laboral o económica. «De las 324.000 personas con un contrato a tiempo completo, solo el 44% son mujeres. Sin embargo, de los 52.200 contratos a tiempo parcial, las mujeres representan el 78%», dice el informe.

Unos contratos de menor duración en el sector, casi exclusivamente, de servicios «que es el que ocupa al 91,4% de las mujeres», llevan a unos ingresos inferiores. Y no solo en el salario mensual. También en las prestaciones por desempleo, asegura el estudio del Principado. «El salario medio bruto mensual de las trabajadoras asturianas fue de 1.407 euros, mientras que el de los hombres fue de 1.946».

Unas diferencias que también se hacen extensivas a las prestaciones por desempleo. «La media anual percibida por las asturianas fueron 3.247 euros frente a los 4.187». Además de cobrar menos, «solo un 27,1% de las asturianas demandantes de trabajo percibieron prestación por desempleo, frente al 34,4% de asturianos».

Los motivos que encuentra el informe para esa distancia económica son múltiples. En el caso de las jóvenes, firman hasta un 71,4% de contratos temporales, frente a los 60% de ellos y solo siete de cada diez son a tiempo completo. «Con las diferencias en calidad del empleo de chicas y chicos, no es de extrañar que ellas tengan más dificultades económicas para emanciparse que ellos».

Unas dificultades que nacen en la juventud y continúan en la vida adulta, con profesiones «feminizadas». En los ciclos formativos, seis especialidades suman el 82,5% de las alumnas «sanidad, servicios socioculturales, administración, hostelería y turismo, comercio e informática». Los expertos en brecha salarial siempre han explicado que la diferencia entre sueldos no se da tanto entre hombres y mujeres contratados en un mismo puesto de trabajo, como que las profesiones consideradas 'feminizadas' tienen salarios más bajos.

Eso lleva a que la distancia en ingresos que se mantienen a lo largo de la vida se multiplique en el colectivo de pensionistas. Si las asturianas tienen un salario mensual 515 euros inferior al de los asturianos, y si la prestación por desempleo femenina cuesta 940 euros menos que la masculina, la distancia en las prestaciones por jubilación llega a 8.594 euros a favor de ellos. «El importe medio de las pensiones cobradas por mujeres es de 11.904 euros frente a los 20.498 de ellos». Es ahí donde el informe sentencia: «La brecha por género en la cuantía económica percibida se eleva hasta el 41,92%».

Familias monomarentales

Y es esa, la población mayor, la protagonista en Asturias. Y, de nuevo, ellas llevan la voz cantante. Si el índice de feminidad en la población está en casi 110 mujeres por cada 100 hombres, entre los mayores de 84 años «hay más del doble de mujeres que de hombres», señalan las autoras de la radiografía.

Advierten ellas que el índice de envejecimiento en Asturias «ha aumentado progresivamente durante los últimos años hasta situarse, en 2016, en 222 personas de más de 65 años por cada 100 de menos de 15». Una tasa que es mucho mayor «en el caso de las mujeres dada su longevidad». El que ellas vivan hasta los 85 años, de media, y ellos se queden en los 79, lleva a que haya 269 asturianas con más de 65 años por cada cien adolescentes frente a los 179 asturianos.

Una pirámide que no cambiará en los próximos años. Advierte el estudio que «la cohorte nacida entre 2011 y 2015 es la menor de la historia de Asturias», lo que hace que la región no solo lidere en población mayor, sino que también destaca por «la bajísima proporción de población infantil».

Unos niños que nacen de madres cada vez menos jóvenes, con la media de los 32 años para tener el primer hijo. Un hijo que, además, nace en hogares en los que no hay marido. Explica el informe que no solo «la tasa bruta de nupcialidad se ha reducido del 4,49% en 2001 al 3,38% en 2015», sino que los nacimientos de madres no casadas «han pasado de ser el 17,7% del total en 2001 al 41,05 % en 2015».

Una tendencia que engordará la ya evidente mayoría de mujeres al frente de hogares en los que viven solas con sus hijos. Según los datos que maneja el Observatorio de Igualdad, «de los 42.000 hogares asturianos que estaban formados por una sola persona, hombre o mujer, con su descendencia, 36.800 estaban encabezados por una mujer, lo que representa un 88% del total». Una mujer que no tiene porque ser joven: «El 32% de esos hogares monomarentales lo encabeza una mujer mayor de 65 años».