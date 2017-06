En la onda universitaria

El pasado 7 de noviembre, Miguel Bayod fue el primero en ponerse frente al micro. Con este graduado en Filología Hispánica -terminó los estudios en febrero- y su programa 'Algo pasa con Miguel' arrancaron hace siete meses las emisiones de Uniovi Radio. Por el pequeño estudio ubicado en la segunda planta del aulario de Filosofía y Letras, en el campus de El Milán -en el que, entre otros carteles, puede verse uno con la leyenda 'Yo locuto, él me guía' sobre una foto de Iñaki Gabilondo- han pasado este curso cerca de cuarenta personas. La mayoría estudiantes, aunque no todos. Porque también han contado con colaboradores ajenos a la Universidad y apasionados de la radio, como ellos.

Entre todos han ido dando forma a una parrilla en la que se pueden encontrar programas de todo tipo y contenidos: arte, literatura, deporte, ciencia, música, videojuegos, feminismo, leyes, debates... Y que se pueden escuchar en directo en internet, en redes sociales, en iVoox o directamente a través de la aplicación 'Uniovi Radio', de momento en móviles con sistema operativo Android. El primer mes registraron 200 descargas. Ahora rondan las 440, «algo que, para ser una radio recién creada, está bastante bien», estima Mario Vega, coordinador de un programa de poesía ('Todo por decir') y otro de narrativa ('El rincón de Bertha').

El rodaje de los primeros programas les sirvió para extraer lecciones, como la importancia de promocionarse en redes sociales, porque «el día que no lo haces, la audiencia baja un tercio», calcula Vega. También para confirmar lo que sospechaban: «La radio engancha. Nos lo habían advertido y es verdad», constata Paula Fernández Carrelo.

Esta estudiante de Filología inglesa y del Minor en Comunicación fue, junto con su compañera Elisa García, la principal responsable de la creación de Uniovi Radio. Ambas volvieron dándole vueltas a la idea tras una estancia como Erasmus en la Universidad de Westminster. Y al poco de regresar a Asturias crearon -en abril del año pasado- la Asociación Universitaria Radiofónica de Asturias (Aura). Con la ayuda de un técnico retirado de RNE y la colaboración del departamento de Audiovisuales del campus del Milán, se fue dando forma al proyecto.

Divertido y pedagógico

«Se me pasó volando, lo que significa que me lo pasé muy bien. A nivel personal puedo decir que hemos aprendido mucho, y no solo aspectos técnicos. La radio ha servido para cohesionar a estudiantes de distintos grados, campus y edades», reconoce Fernández Carrelo, quien además de participar en programas como 'Correos y Telégrafos' ha acompañado y ayudado a muchos de los que se atrevieron a dar el paso e integrarse en esta familia radiofónica que esperan seguir aumentando el próximo curso. «Animamos a la gente a que se sumen y prueben a hacer un programa o una sección. Que no tengan miedo porque es fácil, divertido y pedagógico», aseguran al unísono Bayod, Vega y Fernández Carrelo.

Quienes tienen claro que estarán la próxima temporada son los hermanos Andreu. Miguel (estudiante de Derecho) y José (de Comercio y Márketing) fueron precisamente dos de los últimos en incorporarse a la parrilla de Uniovi Radio. Estrenaron su programa 'La vida pirata' hace tres semanas y «el año que viene repetimos seguro».