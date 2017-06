«Sin un pecho, ¿qué sujetador puedo usar?»

«¿Qué ropa o qué desodorante puedo usar tras haber sido operada de un cáncer de mama?», «¿qué debo o no debo comer?», «¿qué sujetador puedo usar?» o «¿cuándo y qué tipo de deporte puedo practicar después de una ‘quimio’?». Estas y otras muchísimas preguntas suelen acechar a los enfermos de cáncer una vez se encuentran en casa. Lejos del hospital, «cuando se sienten un poco solos ante el abismo del cáncer no saben a quién recurrir y más del 70% echa mano de internet, donde no siempre los datos a los que acceden son los correctos». Lo asegura la enfermera de Oncología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Carolina Samalea Molina, que este miércoles, junto a un grupo de compañeros del servicio, presentó la web oncodudas.es, una página elaborada por personal de enfermería y dirigida a pacientes con cáncer.

«En nuestra práctica diaria nos hemos dado cuenta de lo importante que es la comunicación con nuestros pacientes y hemos decidido crear un proyecto interactivo que pueda servir de ayuda a todos aquellos que necesiten información sobre el cáncer. Queremos que ‘oncodudas’ sea una herramienta útil, con una terminología clara y concisa. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros siempre que le surja alguna duda. En ocasiones los conocimientos sobre oncología se centran en la quimioterapia, por eso hemos decidido ampliar la información para servir de ayuda a nuestros pacientes». Así arranca ‘oncodudas’, una web que pretende ser una herramienta útil para enfermos y también para sus familiares.

La idea, cuenta Carolina Samalea, surgió durante una charla de café, en un descanso de trabajo, donde se dieron cuenta de que el día a día nos les dejaba tiempo suficiente para poder conversar con los enfermos sobre sus preocupaciones y temores. ‘Oncodudas’ pretende explicar no solo qué es el cáncer y cuáles son los tratamientos y cuidados necesarios para cada uno de los procesos, que son muchos y diversos, sino que incluye aspectos relacionados cuestiones estéticas. Desde el uso de prótesis mamarias hasta reconstrucciones de pezones mediante técnicas de tatuajes o el uso de sujetadores para mujeres que se hayan tenido que someter a una mastectomía (extirpar uno o los dos pechos).

Más de 31.000 visitas

Pero no es lo único. «Los sanitarios nos hemos dado cuenta de que los pacientes también demandan conocer otro tipo de terapias, llamemoslas complementarias, como la musicoterapia, reiki, mindfulness, aromaterapia, etcétera». De hecho, la de las terapias alternativas es el apartado más consultado desde que la web comenzó a funcionar, hace dos semanas, tiempo en el que ha recibido más de 31.000 visitas.

‘Oncodudas’ no solo es un portal al que se puede entrar y consultar, sino también contactar y preguntar. «Queremos que haya un ‘feedback’ con los usuarios y que sea una herramienta dinámica y con posibilidad de mejora continua», indicó Samalea. «Tenemos que estar donde está la gente y la gente ahora mismo está en internet y en redes sociales».