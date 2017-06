El Principado admite que las carroñas que quedarán en el campo «son pocas»

El martes el Boletín Oficial del Principado anunció una rectificación en la política agroganadera. De nuevo la administración abría la puerta a dejar la carroña de animales muertos en el campo. La prohibición total a esta práctica se estableció hace quince años, durante la crisis de las vacas locas, y desde entonces, ganaderos y ecologistas venían criticándola. Los primeros, por verse obligados a pagar a Proygrasa (una filial de Cogersa) por la retirada de las reses fallecidas. Los segundos porque recuerdan que lobos, osos, quebrantahuesos y buitres gozan todos de distintos grados de protección, y se alimentan de la carne muerta.

Unos y otros esperaban el anuncio como agua de mayo, pero no ocultan su malestar tras leer la letra pequeña. «Es que en realidad no nos cambia nada», señala Mercedes Cruzado, secretaria general de Coag. «Si no nos permite prescindir del seguro, vale de poco», abundaba José Ramón García, de Uca.

Los sindicatos agrarios ven en la medida un paralelismo con el nuevo baremo para pagar el daño por lobos, en vigor desde el mes pasado. «Nos enteramos porque nos lo dijeron los guardas; nadie nos llamó ni lo negoció», afea Cruzado. La actualización de las tarifas era reclamada desde 2007 pero las que ya se aplican «perjudican a algunos ganaderos», indica la representante de Coag.

En la Consejería de Desarrollo Rural estiman que en lo tocante a las carroñas, «hay una legislación comunitaria y otra nacional, se trataba de adaptarnos a ella y había poco que poder negociar, la normativa no nos permitía mucho más». Lo dice el director general de Ganadería, Ibo Álvarez. La resolución identifica 330 montes comunales donde se puedan dejar los restos. El propietario al que se le muere el animal debe dar parte, estar al día en el seguro para la retirada de la res; se prohibe además dejar carroña cerca de arroyos, viviendas, carreteras, torres de alta tensión, eólicos, y el aeropuerto. Si la vaca tiene más de 48 meses tampoco se puede dejar, pues toca analizar si está enferma.

«Sé que querían librarse del seguro, pero es la norma comunitaria y nacional la que nos marca los límites», indica el director general. «Lo que hemos hecho es simplificar al máximo algo que no es una alternativa a la que podrán acogerse muchos ganaderos», precisa.

Proygrasa retira ahora unos 32.000 animales al año y todo indica que no mermará su actividad. «Son pocas más las carroñas que quedarán en el monte, porque ahora ya cuando morían en zonas inaccesibles se dejaban allí», reconoce el director general. Álvarez recalca que la novedad «no es una alternativa a la retirada de cadáveres, eso sigue siendo obligatorio».