Cámaras del Fapas captan un lobo en Candamo

Las cámaras del Fapas captaron imágenes de un lobo macho en los alrededores de una finca de Candamo. La semana pasada, un ganadero de la zona encontró muertas a varias ovejas y pidió ayuda al Fapas para descubrir al animal que acabó con parte de su ganado. La asociación atendió la petición del afectado en el marco del proyecto denominado servicio de identificación de daños al ganado doméstico. Tras detectar la presencia del lobo, el Fapas espera poder cerrar un conflicto local entre los ganaderos y la Administración regional, ya que la última no reconoce la presencia de este animal en el concejo de Candamo. En consecuencia, no se atiende a las reclamaciones de quienes culpan al lobo de la muerte de sus reses y no procede a su indemnización.