Donald Trump se cuela en el examen de inglés de la EBAU

El presidente estadounidense, Donald Trump se coló ayer en el examen de inglés con el que comenzó la segunda jornada de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU). En concreto, en la opción B. La que planteaba a los alumnos varias cuestiones a partir de un texto titulado 'Speaking Spanish in the US'. Entre ellas, nombrar decisiones contrarias al español tomadas por la administración de Trump, como la de retirar todos los contenidos en español de la web de la Casa Blanca. También tuvieron que redactar una composición con 120 palabras como máximo sobre lo que ellos harían para incrementar la presencia del idioma español en los Estados Unidos. Quienes prefirieron contestar a la opción A escribieron una redacción sobre los aspectos positivos y negativos de vivir un mes con una familia inglesa. Y contestar a una serie de preguntas sobre el trabajo como 'au-pair'.

El de inglés fue el último examen común del día para los 3.666 alumnos asturianos que este año se han matriculado en la selectividad. La siguiente prueba de la fase de acceso -la obligatoria- ya fue la troncal general de la modalidad de Bachillerato que hayan cursado: Matemáticas II, en la modalidad de Ciencias; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, en la modalidad de Ciencias Sociales; Latín II, en la modalidad de Humanidades, y Fundamentos del Arte II, en la de Artes.

Aquí reside una de las novedades con respecto al año pasado. Si antes la troncal de modalidad se podía escoger, ahora no. Viene marcada por el Ministerio de Educación.

Tras los dos primeros exámenes del miércoles, para varios alumnos asturianos la Selectividad concluía ayer a mediodía con esa cuarta prueba, la de la troncal de modalidad. Son aquellos que han elegido carreras sin límite de admisión (numerus clausus) y a los que les basta con un cinco de media en la nota de acceso a la Universidad para continuar con sus estudios.

Cada materia de este bloque de cuatro será evaluada de 0 a 10 puntos y la media de todas ellas tiene que llegar al cuatro. Esta fase tendrá un peso del 40% y se sumará a la nota media de Bachillerato, que representa el 60% restante. La suma de ambas deberá superar el 5 y es válida para universidades públicas y privadas. La nota de la fase obligatoria no caduca.

Novedades

Para el resto, para los que han elegido entre una y cuatro asignaturas más para examinarse en la fase de admisión, y así conseguir mayor puntuación -14 es el máximo posible- las pruebas continuaron durante la tarde de ayer (con las asignaturas de Cultura Audiovisual, Historia del Arte, Geología, Artes Escénicas, Geografía y Biología) y lo harán también esta mañana (con Diseño, Historia de la Filosofía, Física, Griego, Economía de la Empresa, Dibujo Técnico y Química).

Aquí radica otra novedad de esta primera EBAU. Los alumnos tuvieron que elegir previamente esas materias de evaluación optativa -y matricularse, previo pago de 15 euros por cada una- entre las trece troncales de opción, las hubieran cursado o no en segundo de Bachillerato. De las cuatro que, como máximo, se les va a evaluar, se computarán un máximo de dos (siempre superadas con un 5), las que proporcionen mejor nota de admisión. En este caso, las calificaciones son válidas solo para dos cursos: 2017-18 y 2018-19.

Además, en esta fase será ponderada la troncal de modalidad de la que ya se haya examinado el alumno en la fase de acceso (esto es, Matemáticas II, Latín II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y Fundamentos del Arte II). Con este doble cálculo podría obtener, sin presentarse a la prueba de admisión, 12 puntos, por ejemplo.

Una vez concluidos los exámenes, queda saber las notas. Oficialmente se publicarán el viernes 16, pero podrían estar unas horas antes.