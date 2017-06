«Con el nuevo horario hacemos una media de 110 consultas más cada día»

Lleva ocho meses al frente del Área Sanitaria IV, al mando del hospital más grande de Asturias: el HUCA. Luis Hevia Panizo (Avilés, 1966), médico y experto en gestión sanitaria que ha pasado por otras plazas y otros hospitales (se ocupó de la última reforma de Cabueñes), hace balance del nuevo HUCA, que el próximo miércoles, 14 de junio, celebra tres años en La Cadellada. Asimismo, Hevia habla por vez primera del accidente de tráfico que a punto estuvo de apartarle de su profesión y que le obligó a convertirse en paciente «durante dos años de mi vida. Fue muy duro pero aprendí mucho», confiesa.

-El HUCA cumple el 14 de junio tres años en La Cadellada. ¿Ya alcanzó la velocidad de crucero?

-Depende de qué vertiente se analice. Desde el punto de vista estructural, el hospital está casi finalizado en sus equipamientos principales, pero todavía quedan cosas por incorporar.

-Como cuáles.

-Estamos terminando de construir la unidad de infecciosas, la conocida como unidad del ébola, que tiene una inversión de 300.000 euros, y el salón de actos, donde vamos a instalar el sistema audiovisual definitivo. También estamos culminando el plan de seguridad y reordenando los accesos en la zona de consultas externas.

-A tres años de su apertura, ¿se ha superado ya el trauma del 'Milennium', el sistema que convirtió al HUCA en un hospital sin papeles?

-(Risas). Lo que empezó siendo una amenaza se ha convertido en una fortaleza. Si en estos momentos al HUCA le quitaran el 'Milennium', tendría que cerrar, no podría funcionar, porque, además, el sistema operativo se ha ido enriqueciendo con aportaciones de los profesionales. Ahora es una herramienta vital.

-¿Se puede decir que el HUCA está ya al cien por cien de su capacidad?

-No, todavía le queda coger un poco más de ritmo. En actividad quirúrgica vamos mejorando mucho e intentamos fomentar el rendimiento quirúrgico, sobre todo ahora que tenemos la modificación de jornada.

-¿Se refiere a la eliminación, desde abril, de la jornada de tarde que se impuso en 2012?

-Sí.

-¿Qué resultados está dando?

-De momento, bastante buenos. En el primer trimestre del año hemos hecho 85 operaciones más con respecto al acumulado de 2016 en cirugía mayor ambulatoria.

-¿Y en consultas?

-Hacemos una media de ciento diez consultas más cada día. Los resultados son positivos.

-¿Eso solo con la ganancia de media hora más al día en detrimento de retirar los módulos de tarde?

-La media hora más nos permitió reorganizar las agendas y en este hospital, que maneja un nivel de actividad muy grande, cualquier cambio se nota de forma significativa.

-Entonces, ¿el conflicto de la jornada de tarde no solo fue infructuoso, sino que contribuyó a empeorar los datos de actividad?

-Cuando se produjo el cambio de jornada, yo no estaba en ese momento en la gestión sanitaria; por lo tanto, desconozco los detalles. Lo que sí vemos ahora es que los nuevos horarios nos está permitiendo incorporar márgenes de mejora importantes.

-Es más fácil cuando el cambio de horario es bien recibido por los trabajadores, ¿no le parece?

-Es verdad que este último cambio fue bien recibido, pero también hay que decir que hay servicios que quisieron seguir con el horario anterior.

-¿Qué servicios?

-Son los de Hematología, Laboratorios, Nefrología, Neurología y Reumatología. En Primaria hubo algún centro que también quiso continuar con la anterior jornada, entre ellos, La Lila, Colloto, Teatinos...

-En materia de listas de espera, ¿va a conseguir el HUCA acabar con las demoras de más de seis meses?

-Al cierre de mayo teníamos 180 pacientes con esperas de más de seis meses y confiamos en poner el contador a cero a finales de este mes. Los enfermos que nos quedan son de Cirugía Digestiva, Neurocirugía y Traumatología, pero ya están todos programados para operar en este mes.

-¿Qué está haciendo el HUCA para conseguir bajar las demoras?

-Trabajar fuertemente en organización, porque en el HUCA la principal dificultad no es la falta de quirófanos -ya que tenemos 33 salas-, sino organizar los equipos quirúrgicos. Hay que tener en cuenta de que en este hospital hay muchas técnicas que se hacen de forma exclusiva solo aquí, como las resonancias pediátricas, y que requieren del uso de anestesia, con lo cual no todos los anestesistas se pueden dedicar únicamente a trabajo quirúrgico.

-¿Se está operando más ahora?

-Hemos potenciado la cirugía mayor ambulatoria después de que el año pasado se pusiera el foco en otros objetivos. A lo largo de 2016, por esas dificultades que comentaba de los anestesistas, se hicieron casi mil operaciones ambulatorias menos.

-Quería preguntarle por varios casos denunciados por pacientes que han sufrido demoras prolongadas, con más de doce meses para una colonoscopia o tres años para una cirugía bariátrica.

-Me gustaría hacer una matización en el asunto de las colonoscopias, donde es verdad que tenemos que mejorar; de hecho, vamos a abrir a lo largo de este mes una nueva sala. Los casos que han trascendido se referían a casos de 'screening', que son personas supuestamente sanas a las que se las convoca para una prueba preventiva, no porque tengan síntomas. En cuanto a cirugía bariátrica, estamos intentando reducir las esperas, pero es un trabajo más a largo plazo. Pasamos de operar treinta pacientes al año a realizar sesenta, es decir, el doble. Hace poco hemos firmado un convenio con el Hospital Marqués de Valdecilla, en Cantabria, para remitir desde aquí pacientes bariátricos. De momento, enviamos doce casos y confiamos en atenuar el impacto de las demoras, siendo conscientes de que nos queda mucho por hacer todavía, porque se trata de una cirugía cuya demanda está creciendo de forma exponencial en todo el país.

-La Fundación Amancio Ortega ha hecho una importante donación a Asturias y buena parte de los equipos vendrán al HUCA. ¿Cuándo estarán operativos?

-Al HUCA llegará un acelerador lineal, una resonancia magnética de altas prestaciones y lo que coloquialmente se llama un 'intrabean', que es un aparato para hacer un tipo de radioterapia especial que no tenemos. Ahora estamos trabajando en elaborar el pliego de condiciones para la compra de equipos para incorporarlos a finales de año o principios del siguiente.

-Podemos presentó una querella penal por supuesto trato de favor en Urología del HUCA, servicio donde dice que se han colado en lista de espera a dos altos cargos. ¿Cómo está ese asunto?

-Toda la información que hemos reunido y que la Consejería de Sanidad nos ha pedido recabar ha sido remitida de forma inmediata a la Fiscalía. De haber algo, se ha puesto en manos de la Justicia. Poco más puedo decir. No tenemos nada que ocultar y la información ha sido puesta a disposición de la Justicia.

-Durante muchos años estuvo usted en gestión llevando las riendas de la gerencia del Área V, entre otras cosas. Pero hace cinco años volvió a ejercer como médico de familia. ¿Qué tal esa vuelta a la medicina?

-Al principio me costó porque llevaba fuera desde 1997. En 2012 me reincorporé como médico rural en La Caridad y la verdad es que me sentí muy bien acogido por los compañeros y por la gente. Pero cuando estaba disfrutando de eso tuve un accidente de tráfico que me dejó fuera de juego mucho tiempo.

-¿Qué le pasó?

-Iba a hacer un domicilio, en taxi, y el conductor tuvo que hacer una maniobra para intentar esquivar a otro coche. Total, que nos estrellamos contra un muro y rompí la tibia y el peroné. Estuve mucho tiempo ingresado y llegué a pensar que acabaría jubilado antes de tiempo. De hecho, me llegaron a proponer para una incapacidad permanente, ya que la lesión no terminaba de arreglarse.

-¿Qué tal llevó todo ese proceso?

- Puf, bastante mal. Es increíble cómo te puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Tengo que reconocer que como paciente aprendí mucho. Es muy bueno estar del otro lado.

-¿Qué aprendió?

-Que hasta el más mínimo detalle tiene importancia. Las horas de hospital no son de sesenta minutos. Afortunadamente, ya estoy bien y, sobre todo, lo puedo contar. Aquí estoy.

-De gerente del HUCA, nada menos...

-Ya, la vida da muchas vueltas.