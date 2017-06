El ERA defiende tener superávit y haber «regularizado» el 95% de los encargos

Explican en el ERA que de la Inspección General de Servicio les interesaba su análisis de las necesidades de personal y por eso no alegaron el repaso económico. Sin embargo, «no estamos para nada de acuerdo; hubo cierto desequilibrio hasta 2012, pero gracias a un control de gastos férreo hemos pasado del déficit al superávit». Como prueba, aluden a la Cuenta General, el documento que se elabora a presupuesto pasado. La Inspección sugiere un desfase de ingresos y gastos que de 2012 a 2015 generaría 30 millones de déficit. La Cuenta General opone un superávit de 9,8 millones en el resultado presupuestario. «Parte de nuestros ingresos son trasferencias de la consejería; si vamos bien en ingresos por tarifas nos dan menos para no generar superávit de más», indican. La deuda de los usuarios fallecidos «tampoco es real y no desequilibra; a efectos prácticos presupuestamos todos los años que recuperaremos tres millones. Nuestros usuarios tienen poco, por lo que el 90% de esa deuda es incobrable y se acaba archivando».

Los contratos fraccionados «son fruto del crecimiento que ha tenido el ERA; cada vez que abría un centro, se hacían contratos para ese sitio, pero ahora lo estamos centralizando todo». El 95% de los encargos ya están «regularizados». Sobre la memoria de actividades, admiten que desde 2007 no se hace pero «este año la presentaremos por primera vez».