La huelga en las urgencias de Primaria deja esperas de hasta siete horas

La huelga de los médicos y enfermeras del Servicio de Atención Continuada (SAC) dejó ayer, en su segunda jornada de paros, demoras de hasta siete horas en el centro de salud de El Llano. Los de Gijón fueron los centros más afectados de Asturias, con más de cuatro horas de retraso en Severo Ochoa y Contrueces «por la presión habitual que ya soportan». En Oviedo, la media de espera rondó los noventa minutos. En centros como el de La Ería, «los pacientes estuvieron esperando porque no había enfermera de triaje (método de clasificación de los pacientes en función del grado de urgencia)», indicaba Luis Vega, representante de Usipa, sindicato que convoca los paros.

«Esto es lo que queríamos evitar», apuntaba Vega en relación a la propuesta de servicios mínimos hecha desde el sindicato al Servicio de Salud del Principado (Sespa). «Han preferido no aceptar para que no haya un cartel de 'cerrado por huelga'». El representante de Usipa precisaba que profesionales «que pueden ejercer el derecho a la huelga han sido contratados como eventuales para que se note menos, es una inmoralidad. Les dicen que no son personal del SAC y que no les afecta». Los servicios mínimos fijados por el Sespa se sitúan en un 90%, porcentaje que Usipa considera «elevado y abusivo».

Según datos de la Consejería de Sanidad, las áreas sanitarias I, II, VI, VII y VIII no presentaron incidencias. En el área III (Avilés), situaron los datos de seguimiento en dos profesionales; en el área IV (Oviedo) en cinco y en el área V (Gijón) en cuatro.

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, indicaba que su intención «es llegar a acuerdos en las mesas sectoriales. En este momento se descuelga un sindicato y convoca una huelga en mitad de esas negociaciones, es legal por su parte pero nos parece extraño». «Lo que es extraño es que ni siquiera se cumplan los acuerdos adoptados por unanimidad en la Junta General», respondían desde Médicos Eventuales de Gijón. Por su parte, el portavoz de Sanidad del PP, Carlos Suárez, achacaba la convocatoria de la huelga a los «incumplimientos» y «desconsideraciones» del consejero de Sanidad. Suárez anunciaba que su grupo exigirá explicaciones en la Junta a Del Busto y al gerente del Sespa. Las tres jornadas de huelga concluyen este lunes a las ocho de la mañana.