Temperaturas de casi 30 grados llenan las principales playas de la región

«Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo», dice el refrán y, este dicho popular, se cumplió ayer en Asturias. El Principado vivió una calurosa jornada que animó a los asturianos a acercarse a los arenales de la región, en muchos de los cuales no había aún socorristas pero esto no impidió a los bañistas refrescarse en las todavía frías aguas del Cantábrico. Desde primera hora, las playas de la costa asturiana contaron con una gran afluencia de público debido al buen tiempo y a las altas temperaturas que llegó a registrar el mercurio en distintos puntos de la región.

En el interior, concretamente en el suroccidente, se vivieron las temperaturas más altas de la jornada. En Taramundi se alcanzaron los 30 grados mientras que en Ibias llegaron a los 25. En Gijón, los termómetros alcanzaron los 28 grados a mediodía mientras que en Oviedo, en cambio, no subieron de los 26.

La gijonesa playa de San Lorenzo fue uno de los arenales más concurridos. Los servicios de Salvamento izaron las banderas verde y amarilla y la temperatura media del agua durante todo el día fue de 18 grados. En el occidente, también lució el sol. Allí, las únicas playas con socorristas fueron las de Penarronda y Arnao, en Cudillero, que cuentan con diez personas para atender los arenales hasta el próximo 10 de septiembre. En la costa oriental, el día amaneció con bruma pero fue despejando a medida que avanzó la jornada. La playa del Sablón, en Llanes, registró la presencia de numerosos bañistas al igual que en los arenales de Barro o San Antolín donde, por la mañana, arreció el viento. En Villaviciosa, la playa de Rodiles recibió numerosos visitantes, sobre todo, familias con niños pequeños que disfrutaron de juegos con la arena.

Hoy bajan las temperaturas

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un descenso de las temperaturas, con mínimas de 16 grados y máximas de 19, cielos nubosos con nubes bajas y brumas matinales en el litoral. Habrá precipitaciones débiles.