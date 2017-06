«Barajamos fijar dos años de residencia para que los extranjeros puedan recibir un órgano»

Beatriz Domínguez-Gil (Santiago de Compostela, 1971) lleva más de una década vinculada a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y desde el pasado 12 de mayo es la nueva directora de la entidad en sustitución de Rafael Matesanz. Gallega de nacimiento y salmantina de adopción, esta nefróloga está ligada a Gijón por su familia paterna, descendiente de Aquilino Hurlé y Nicanor Piñole. «He pasado muchos veranos y tiempo de mi infancia en Gijón; todos los años voy, al menos, una vez», señala.

¿Cómo han sido estas primeras semanas en el cargo?

Por una parte, fascinantes porque, de repente, se te brinda una oportunidad, una nueva responsabilidad en la ONT que te da la posibilidad de hacer muchas cosas y ayudar a muchísimos pacientes. Por otro lado, es un poco vertiginoso porque es un organismo con una personalidad muy potente, muy observado a nivel nacional e internacional. Pero siempre insisto en que ha cambiado Rafael y la nueva directora soy yo, pero el equipo es el mismo y cuento con unos profesionales extraordinarios. Cambia el líder, pero la visión es la misma y la idea es de continuidad. Esto me ayuda a perderle un poco el respeto a la nueva posición.

Lleva ligada a la ONT desde hace más de un década, ¿cuáles son los principales retos que afronta?

Tenemos, por una parte, el reto de mantener unos niveles de excelencia en donación de órganos. En 2016 alcanzamos una actividad que no se ha descrito para ningún país del mundo, con 43, 4 donantes por millón de habitantes. Es una cifra de tal nivel de excelencia que ya solo mantenerla es complicado. Me gustaría intentar plantearnos unos objetivos de aumento, no inmediatos, pero sí a medio o largo plazo. Llegar a 45 donantes por millón sería un reto, el summum. Realistamente, superar los 40 fue algo que muchos consideraban imposible; alcanzar los 45 ya sería rizar el rizo y quizá, más a largo plazo con nuevas estrategias, podríamos plantearnos los 50 . Pero, sobre todo, consolidarnos en actividad de donación y aumentar trasplantes que realizamos con esos donantes.

¿Cuáles son los otros objetivos?

Queremos evaluar los resultados de los trasplantes y asegurar que buscamos las mejores estrategias para obtener los mismos resultados. Asimismo, vamos a abordar la protección del donante vivo desde el punto de vista económico y laboral. Otro objetivo es combatir el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes.

Precisamente, es especialista en la lucha contra el tráfico de órganos. ¿En qué punto está ahora esta problemática?

Desde España, lo vivimos de una forma muy tangencial. El gran problema ocurre, habitualmente, en países en vías de desarrollo, que tienen unos sistemas débiles donde los segmentos más vulnerables de la población se están convirtiendo en fuentes de órganos para los pacientes de los países ricos que pueden pagarlos. Para nuestro país, lo fundamental es compartir nuestro modelo de donación y trasplante, de organización, que entendemos que es la mejor forma de prevenir que eso ocurra. Por una parte, porque controlas lo que ocurre en tu país y, por otra, porque evitas que los pacientes que están desesperados por trasplantarse tengan que recurrir a estas prácticas. Por eso, estamos muy implicados en cooperación internacional en esta materia. Dentro de España, el problema no existe, aunque hubo intentos. Tuvimos dos que fueron frustrados muy eficazmente. Luego, tenemos un tema muy especial en España. Los pacientes de otros países que tratan de acceder, por diferentes vías - a veces fraudulentas-, a las prestaciones sanitarias y al trasplante de donante fallecido. Es un tema que nos preocupa y es complicado controlar. Hemos barajado establecer un tiempo mínimo de residencia en España de dos años para que los pacientes extranjeros puedan acceder al trasplante.

¿Hay más turismo de trasplante?

No hemos notado un incremento, pero es algo que llevamos observando durante muchos años. Es recurrente desde hace muchos años y quizá a partir de la 'operación Renibus' saltaron un poco más las alertas. Nos preocupa mucho el efecto llamada que pueda tener.

España es líder mundial en donación. ¿La población está concienciada de la importancia de realizar este gesto altruista?

Creo que cada vez más. Hay datos objetivos para medirlo, como el porcentaje de consentimiento a la donación de órganos de fallecidos que registramos en España año tras año y que es del 85%. Es una pregunta muy difícil que planteamos en un momento muy inoportuno, normalmente con familias que han perdido, de forma súbita, a un ser querido y tienen que tomar la decisión por él. Mayor gesto de solidaridad que ese no se puede poner encima de la mesa. La sociedad española es altruista por naturaleza y nosotros somos testigos de ello.

¿Qué tal funciona el sistema de donaciones en Asturias?

Es fantástico. Asturias tiene una actividad de donación y trasplantadora ejemplar. El HUCA es uno de los hospitales que más donantes de órganos registra cada año, por lo que Asturias siempre es una de las comunidades punteras en materia de donación y con excelentes equipos trasplantadores. Los asturianos pueden sentirse muy orgullos de su sistema de donación y trasplante.

Matesanz preveía que este año se alcanzarían nuevos máximos históricos de donaciones y trasplantes. ¿Mantiene este augurio?

Sí, se confirma la tendencia ascendente que habíamos anunciado en marzo. Siguen aumentando los donantes y la actividad trasplantadora con respecto al mismo período del año pasado y de continuar las cosas así efectivamente marcaríamos un nuevo hito.

La ONT apuesta por vías alternativas de donación. ¿Cuáles son las principales líneas que se siguen?

Las líneas que, en los últimos años más hemos potenciado, son dos. Una es la detección de oportunidades de donación fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que es la piedra angular del sistema de coordinación de trasplantes en España. Pero hemos observado que existen determinadas unidades en los hospitales, sobre todo Urgencias, donde se puede plantear la donación. La segunda vía de trabajo que nos ha permitido superar los 40 donantes por millón es la donación en asistolia, a partir de personas que no fallecen en muerte encefálica, sino tras parada cardiorrespiratoria irreversible. Es más complicada técnicamente, pero tratamos de consolidarla.