Cómo poner en marcha una empresa desde las aulas

Conectar a estudiantes con actitud innovadora con el tejido empresarial. Identificar ideas que pueden dar lugar a iniciativas empresariales por la vía del emprendimiento. Promover la cultura de la innovación entre los estudiantes, al margen de su disciplina de conocimiento. En definitiva, detectar el talento oculto en las aulas y fomentar su desarrollo. Son los objetivos de los programas de emprendimiento desarrollados por la Universidad de Oviedo. Algunos se han estrenado este año. Otros ya acumulan varias ediciones. Estos son algunas de las propuestas de los alumnos.

'e2: EstudiantexEmprendedor' Miguel Huerta

«Mi visión de cómo encontrar trabajo ha cambiado»

El pasado miércoles se ponía fin en Oviedo a la primera edición del programa 'ecuadrado' (e2: EstudiantexEmprendedor), «capaz de fusionar el talento y la energía de los jóvenes con el conocimiento y la experiencia de los empresarios». Participaron 32 estudiantes y exalumnos de la Universidad de Oviedo, siete de los cuales asumieron el papel de tutores. Miguel Huerta, ingeniero técnico industrial mecánico de Soto del Barco, fue uno de ellos. Durante mes y medio recibió formación en 'design thinking', 'startups', liderazgo de grupo, gestión del márketing digital y otras habilidades que tuvo que trasmitir a su grupo, formado por dos profesoras, una bióloga y un informático. Con la ayuda de una mentora de la empresa Normagrup, el equipo tuvo que desarrollar una idea de negocio. En su caso, la de una firma dedicada a la fabricación de dispensadores automáticos de guantes de plástico que facilita su colocación en lugares como gasolineras o supermercados. «Es un dispensador mecánico al que acercas la mano y te coloca el guante en cuatro segundos. Es un sistema parecido al de las fundas de plástico para paraguas», cuenta Huerta. El suyo, dice, fue «el mejor papel para aprender» porque, como alumno tutor, recibió 160 horas de formación muy específica y actuó como líder de equipo dentro de Sistemas Automáticos del Norte, nombre con el que bautizaron a la empresa. Además, recibió una beca de la Fundación Universidad de Oviedo de mil euros.

El programa 'ecuadrado' es una iniciativa del Centro Internacional Santander Emprendimiento con cinco años de andadura en Cantabria y que, por primera vez, se exportaba a otra comunidad. No será la única. El próximo curso también se llevará a cabo en Valencia. «Lo bueno de este programa es que no tienes que tener una titulación específica, lo que importa son las habilidades que adquieres durante el mismo», asegura Huerta. «Yo que estoy en una fase de búsqueda activa de empleo, pretendía que esta experiencia me sirviera para conocer gente, conocer cómo funcionan las cosas, y también demostrar cómo trabajo. Y lo conseguí con creces. Gracias a las capacidades que adquirí aquí, mi visión de cómo encontrar trabajo ha cambiado».

'Sí, somos innovación' Jorge Carro

«Tras participar, conseguí prácticas en la empresa»

'Sí, somos innovación' es la primera plataforma de networking -creación de una red de contactos para crear oportunidades de negocio- y generación de ideas puesta en marcha en la Milla del Conocimiento. Promovido por la Fundación Universidad de Oviedo, y financiado por el Ayuntamiento de Gijón, el programa va dirigido a alumnos de los últimos cursos de carreras que se imparten en el campus gijonés. Durante dos meses, agrupados en equipos, los cincuenta participantes trabajaron en común con nueve empresas que les plantearon un reto. El del grupo de Jorge Carro, salmantino de 21 años que en agosto concluirá Ingeniería Marina, consistía en «diseñar un sistema de camilla autopropulsada para el traslado de pacientes embarcados en lugares donde las distancias sean grandes, como centros geriátricos». La empresa, Socinser, aportó la idea y ellos -tres alumnos de Ingeniería Marina y uno de Mecánica- tuvieron que desarrollarla, realizar un estudio preliminar con figuras de Lego que después pasaron a 3D y al que intentaron dar movimiento y llevar a cabo estudios de mercado. A Carro, la experiencia le resultó de lo más positiva en lo que a un primer contacto con el mundo empresarial se refiere. «Es una muy buena forma de acercarte a una empresa y colaborar con ella», cuenta él que, una vez concluida su participación en el programa -fueron dos intensos meses que, con todo, le resultaron escasos- ha conseguido unas prácticas de 600 horas en la sede gijonesa de Socinser. No fue el único, a la Fundación Universidad de Oviedo le constan otros dos casos de participantes que consiguieron prácticas en las empresas con las que habían colaborado. A la hora de poner nota al programa, los alumnos le dan un 8,9 y destacan sobre todo «la formación recibida para estimular la creatividad e innovación». Para las empresas también merece un notable alto: un 8. El éxito le ha valido su extensión a Oviedo.

'Yuzz' Carlos Suárez

«Trataré de comercializar mi idea de negocio en Berlín»

El programa 'Yuzz' busca fomentar el talento y el espíritu emprendedor de jóvenes de entre 18 y 31 años que quieren poner en marcha o impulsar una idea de base tecnológica. A la edición de este año, la segunda que se lleva a cabo en Oviedo, se apuntaron quince alumnos aunque solo doce lo finalizaron. Uno de ellos es Carlos Suárez, que hace tres años terminó Administración y Dirección de Empresas y llegó al programa con un proyecto de negocio que ya le había hecho ganador del concurso universitario de ideas empresariales en 2016. Se llama Sacavera y es una web que ayuda a elegir restaurante, permite consultar la carta y conocer los platos mejor valorados por otros clientes. Si uno accede a esta plataforma y deja su opinión, puede verse recompensado con un menú exclusivo en alguno de los once restaurantes que ya forman parte de la web, diez de Oviedo y uno de Gijón. Metido de lleno en la fase de comercialización de su negocio, Carlos Suárez hará pronto las maletas para irse a Alemania gracias al primer premio del concurso Berlín start-up calling que ganó en febrero. Pasará seis meses trabajando en Visual Meta, la empresa que organizó el certamen y va con el objetivo de intentar comercializar Sacavera en Berlín, sabedor de que los proyectos empresariales tienen más posibilidades de despegue en una gran ciudad. Antes de eso, el día 19, conocerá en Oviedo quién es el ganador del programa 'Yuzz' y consigue una estancia de una semana en Silicon Valley (California). «Me estoy esforzando bastante, pero hay mucho nivel», dice sobre los otros once compañeros de aventura.

'Citas con éxito' Lucía Mon

«Esto avanza demasiado rápido y hay que estar al día»

La naveta Lucía Mon, alumna de Geomática y Topografía, no dudó en ofrecerse voluntaria para entrevistar a una exalumna que acudió al campus de Mieres para participar en 'Citas con éxito'. «Tal y como está la profesión, en un momento de estancamiento, me resultaba muy interesante conocer su experiencia porque, junto con otros exalumnos de la facultad, habían puesto en marcha su propia empresa». De eso va 'Citas con éxito', un programa que consiste en mantener una charla en un lugar público -normalmente, en una cafetería- con emprendedores que se han afianzado en el mundo empresarial. A Lucía la experiencia le sirvió para darse cuenta de que «una vez que terminas la Universidad tú eres quien te tienes que mover y que no debes conformarte solo con la formación que recibes en la Universidad, que si tienes la oportunidad de formarte fuera de ella, porque todo es poco. Esto avanza demasiado rápido y, como no estés al día, cuando te das cuenta te has perdido».

'Champ-U' Juan Encinar

«Siempre me ha rondado la mente tener mi empresa»

El objetivo del Concurso Universitario de Talento y Emprendimiento 'Champ-U', que acogió el campus de Mieres a principios de mes, era impulsar las vocaciones emprendedoras de alumnos de la Universidad de Oviedo como el gijonés Juan Encinar. «Tener mi propia empresa es algo que siempre me ha rondado la mente pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar en ello con expertos», cuenta este alumno de Economía de 23 años, que destaca sobre todo la presencia de Xavier Verdaguer, un profesional asentado en Silicon Valley, con el que pudieron poner sobre la mesa «una perspectiva de negocio internacional». De esas cuarenta y ocho horas se queda con «la intensidad del trabajo, las charlas continuas de profesionales y la mentorización hasta la madrugada». Esto, que en principio podría parecer «agobiante», resultó para él «la mejor manera de recrear el sacrificio que supone emprender y las renuncias a tu tiempo libre que en muchos casos hay que hacer para lograr el objetivo». Y aunque la idea de su equipo -un sistema de mejora de las salas de espera en clínicas y hospitales- no resultó ganadora, no lo duda: «Ha sido una gran experiencia que espero se repita».