Equiparar al personal del SAC «costaría dos millones de euros», alerta Sanidad

Equiparar los sueldos del personal médico y de enfermería del Servicio de Atención Continuada (SAC) de Primaria con los de sus homólogos de urgencias extrahospitalarias «costaría dos millones de euros». Así lo avanzó ayer el gerente del Servicio de Salud (Sespa), José Ramón Riera, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Junta General, en la que también intervino el consejero de Sanidad, Francisco del Busto. Las declaraciones del responsable del Sespa se producen apenas un día después de las tres jornadas de huelga que protagonizaron los poco más de doscientos trabajadores del SAC en demanda de una homologación salarial que cuenta con el respaldo de la Junta General.

Riera admitió que la Consejería de Sanidad no disponía de una partida presupuestaria de equiparación salarial» y dejó entrever que la solución al conflicto, que no producirse podría derivar en nuevos paros, dependería en gran medida de la evolución del presupuesto autonómico. Si «hubiera una rentabilidad» en el desarrollo presupuestario «podríamos acometer esa equiparación», avanzó el gerente del Sespa. Sanidad presentará antes de final de mes una propuesta de reunificación de las urgencias extrahospitalarias, que integraría a los equipos de SAC, Suap y SAMU. Esa reunificación no traería aparejadala equiparación salarial inmediata, advirtió Riera.

Los grupos de la oposición criticaron la dejadez de Sanidad en este asunto, y recordaron que existe un pronunciamiento de la Junta a favor de la homologación salarial del colectivo de Urgencias del SAC. PP, IU, Foro, Ciudadanos y Podemos demandaron ayer en la Junta una solución inmediata al conflicto.