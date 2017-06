Pacientes y médicos defienden la donación de Amancio Ortega

Los 6,7 millones de euros donados por la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública asturiana suman defensores entre los sanitarios, pacientes y asociaciones de lucha contra el cáncer. «Todo lo que sea colaborar contra la enfermedad, estamos a favor», sostiene Margarita Puente, presidenta en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Afirmación a la que añade: «Eso no quiere decir que el sistema sanitario tenga que proveerse exclusivamente de este tipo de donaciones. Son un complemento, pero bienvenido sea».

La Casa de la Vida, de Gijón, entidad que aglutina a personas afectadas por cáncer de mama, recibe también el mecenazgo del fundador de Inditex con los brazos abiertos. «La sensibilidad de los pacientes es que no perjudica a nadie. No es privatizar, es beneficiar a la sanidad pública. Queremos que haya más 'amancios' Ortega», defiende la presidenta, Carmen de Gaínza. «A los afectados no nos representa quien diga que no quiere la donación», añade Tina Alonso.

La aportación filantrópica de la Fundación Amancio Ortega está consignada a incorporar, previsiblemente entre finales de año y comienzos de 2018, siete equipos de detección y tratamiento del cáncer. El destino finalista de los fondos y la forma de elegir los equipos que se financiarán han sido parte de las cuestiones puestas en entredicho por las diversas asociaciones autonómicas en defensa de la sanidad pública. «El sistema debería tener suficiencia para decidir la compra», defiende el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, Carlos Ponte. «Con una ley de transparencia en trámite, bueno sería conocer los términos de esa donación, si es por elección del donante o se ha consensuado», añade.

Desde la Consejería de Sanidad rechazan pronunciarse y se remiten al protocolo firmado en abril entre el Principado y la Fundación Amancio Ortega. Dicho documento establece en su primera cláusula «la colaboración» entre ambos entes «para posibilitar la donación de los importes de los costes de adquisición de nuevos aceleradores lineales, unidades de diagnóstico y equipamiento profesional de mamografía, conforme a las necesidades concretadas en el Informe». Ese informe, incluido en el anexo, justifica la necesidad de incorporar los equipos para «ofrecer una asistencia de más alta calidad a la población».«Me consta que en Asturias lo han destinado a una serie de máquinas fundamentales, que suponen un beneficio para muchas personas que están pasando por esa enfermedad», señala la presidenta de AECC.

La alta tecnología, sostiene la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, «no es la principal carencia del sistema». «Hay un consumo tecnológico desaforado en la sanidad, que obedece a la influencia de los intereses comerciales», expone Ponte. Como muestra, apunta a los mamógrafos. «Hay un debate en la comunidad científica sobre el cribado de cáncer de mama, por la cantidad enorme de sobrediagnóstico. Una sociedad de expertos americanos plantea que la cuarta parte de los diagnósticos a través de los mamógrafos son erróneos». «Los diagnósticos precoces y los planes de cribado son muy necesarios, todo lo que sea invertir en tumores como el cáncer de mama lo vemos bien», zanja Fuente.

«Esta donación para la oncología va a mejorar mucho la calidad del tratamiento con radioterapia», expone el jefe del servicio de Radioterapia Oncológica del HUCA, Germán Juan Rijo.«En el HUCA sí hay tecnología ahora, pero no se le puede sacar todo el provecho. Hay carencia en cuanto a que estamos con listas de espera por falta de unidades de tratamiento. En el rango de un millón de habitantes se habla de siete unidades, aquí en Asturias estamos con seis».