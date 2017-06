Denuncian ataques del lobo a potros en los Oscos

Una explotación ecológica dedicada a la producción de potros para la venta de carne lleva diecinueve animales matados por el lobo y ocho más heridos en lo que va de año. Es al menos la denuncia que ayer hizo la Unión de Sectoriales de Ganaderías de Asturias (Usaga). «Los ataques son permanentes y los daños que pagan no te cubren los gastos», lamenta Fernando Marrón, coordinador regional del colectivo. «Eso por no hablar de los animales heridos, que te obligan a dedicarle una o dos horas diarias de cuidado, de los que solo puedes pasar los gastos del veterinario», abunda. En Usaga señalan que en los Oscos como en Boal «sacar a los animales es llevarlo a la boca del lobo; se ha decidido protegerlo, pero luego queremos fijar a la población y que el matorral esté limpio, y todo no se puede».