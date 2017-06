Adolfo Mariño deja San José tras catorce años para ser el nuevo abad de Covadonga

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha nombrado nuevo abad del Santuario de Covadonga a Adolfo Mariño Gutiérrez, sacerdote diocesano y exarcipreste de Gijón que ha estado al frente de la parroquia de San José los últimos catorce años. Desde su nueva responsabilidad diocesana será el encargado de dirigir el próximo año la organización de los actos de una efeméride muy particular. El primer centenario de la coronación canónica de la Santina de Covadonga, que coincide con año santo jubilar mariano, para lo que se prepara un programa amplio y ambicioso desde una triple vertiente: religiosa, cultural y social. Un reto que afronta de forma colectiva junto al Cabildo, el personal y las religiosas del Santuario y la diócesis en pleno.

El nuevo abad, que tendrá que mudarse al Real Sitio el 1 de agosto, aseguró que afronta este nombramiento «ni como un premio ni como un ascenso en mi carrera sacerdotal, sino como otro servicio más a la Iglesia asturiana». «Soy el eslabón de una gran cadena», afirmó tras agradecer la labor prestada por su predecesor, Juan José Tuñón, junto al Cabildo del Real Sitio. «Gracias a ellos hay mucha tarea hecha y muchos granos de arena aportados», señaló. No obstante, reconoció que «todo servicio tiene su alegría y su gozo» y en este caso valora que se le encomienda ponerse al frente del «pulmón espiritual de Asturias». Tampoco esconde su pesar por dejar la parroquia gijonesa en la que asegura haber vivido «momentos muy felices» en su quehacer pastoral. «De estos catorce años me quedo con las enseñanzas del sacerdote al que sucedí, don José Luis, y con la gente de la parroquia y el voluntariado. Me llevo a Covadonga recuerdos muy gratos. Dejo la parroquia en una buena situación, es una distinta de la que me encontré, y dejo también una comunidad que arrima el hombro para todo lo que sea», concluyó.

Adolfo Mariño nació en Avilés, en 1953, y fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 1979. Comenzó su labor pastoral como ecónomo de Santiago de Pesoz (Grandas de Salime) y su filial, San José de Brañavieja. En esos años fue también encargado de San Martín de Oscos y teniente-arcipreste de Grandas de Salime. En 1983 pasó a ser coadjutor de San Pedro de los Arcos (Oviedo), con la encomienda de organizar la creación de la nueva parroquia de San Melchor, en Vallobín. Tras su construcción, fue nombrado párroco de ese nuevo templo, cargo que desempeñó entre 1990 y 2003.

Además, en ese período, fue delegado diocesano de la Juventud de Acción Católica, colaborador-formador para la tercera etapa teológico pastoral y teniente-arcipreste de Oviedo-Oeste, arcipreste de Oviedo Oeste y arcipreste de Oviedo.

En 2003, fue nombrado párroco de San José, labor que ha desempeñado hasta ahora. Actualmente, es también vicario episcopal de Gijón-Oriente, nombrado en 2012, una responsabilidad que mantendrá y compaginará con su nueva encomienda pastoral.

Cántabro, de 62 años

Junto al nombramiento de Mariño, el prelado asturiano ha hecho otros dos cambios que afectan a personas de gran peso intelectual en la diócesis como el párroco saliente de San José. El hasta hora abad de Covadonga, Juan José Tuñón Escalada, ha sido designado párroco de San Francisco de Asís (Oviedo) y comisario para la reestructuración del Museo de Covadonga y la exposición temporal que allí tendrá lugar.

Y Fernando Llenín Iglesias, hasta el momento párroco de San Francisco de Asís, será el nuevo párroco de San José. Nacido en Santander en 1955, es doctor en Teología y delegado episcopal para la Cultura y Nueva Evangelización.