El Principado concierta con las ONG siete de cada diez plazas de discapacidad

Siete de cada diez plazas con financiación pública y dedicadas a la atención de personas con discapacidad son gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. Solo tres empresas privadas, Montepío, Casta y Ovida, se han 'colado' en el nuevo acuerdo marco que el Principado pone en marcha para ofrecer centros de apoyo a la integración, residencias definitivas y temporales, así como atención especializada y pisos tutelados.

Esas son las principales claves de la resolución firmada por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y que trae consigo la inversión de casi 39 millones de euros durante un año. Es el acuerdo marco que sustituye al anterior, caducado ya en octubre pasado, y con el que el Principado financia 1.800 plazas. De ellas, 1.101 son dedicadas a centros de apoyo a la integración, mientras que 699 corresponden a residencia.

Transporte sin aclarar

Es en la modalidad de alojamientos en la única en la que participaron, además de entidades sin ánimo de lucro, las empresas privadas. De las 699 plazas concertadas por el Principado, 186 se las reparten Ovida (150), Casta (25) y Montepío (11). A la cuestionada residencia construida con cargo a los fondos mineros y en el foco del huracán por la 'operación hulla' el Principado le financiará ocho plazas dedicadas a personas con graves problemas de movilidad, al precio de 69 euros diarios, y otras tres de alojamiento terminal, por las que cobrará entre 54 y 60 euros al día, según tenga grado II o III de dependencia el usuario.

No queda resuelto, no obstante, el servicio de transporte que tanta polémica generó en la pasada legislatura. El Principado lo incluye en este acuerdo marco, pero no será hasta la próxima semana cuando se reúna con las ONG para definirlo.