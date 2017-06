Sesenta graduados veteranos

«Hemos aprendido muchas lecciones, a tolerar las opiniones de otras personas y a experimentar el sentido de las palabras convivencia y amistad». El acto de despedida de los sesenta nuevos egresados del Programa para Mayores de la Universidad de Oviedo (Pumuo) no estuvo ayer exento de emotividad. Si Senén Bajo, uno de los estudiantes egresados en esta undécima edición, tocó la fibra sensible de sus compañeros durante su intervención, David Silva, que tomó la palabra en representación de la primera promoción de Pumuo de Gijón, no le fue a la zaga. Subrayó el hecho de que, a lo largo de estos cinco años de formación, el profesorado les haya hecho sentir «como alumnos que podían enriquecer las clases con sus opiniones y experiencias».

Uno y otro recibieron un sonoro aplauso por parte del resto de egresados, como prueba evidente de los vínculos de amistad forjados a fuerza de compartir pupitre, pero también debates, excursiones culturales, comidas y sobremesas. Fue la directora de Área de Formación Continua y Pumuo, María Ángeles Fernández, la encargada de ir nombrando a los distintos egresados para que recibieran su certificación. La emotiva ceremonia, a la que no faltaron familiares de los egresados, fue presidida por el rector, Santiago García Granda. «Hacéis mejorar la Universidad con vuestras aportaciones, que lleváis a cabo desde la experiencia. Este acto y los años que habéis cursado Pumuo deben representar un momento muy importante en vuestras vidas», afirmó el rector, quien destacó además «las ganas de saber y de vivir» del alumnado, al cual le trasladó su felicitación «por haber completado estos cinco años».

Por su parte, el vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional, Francisco José Borge, quien durante dos años impartió clases de inglés en este programa, destacó «la dedicación, el interés y el agradecimiento» que demuestran las distintas promociones.