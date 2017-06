Las temperaturas bajarán hoy hasta los 10 grados pero el verano será más caluroso de lo normal

La ola de calor, que ayer dejó en Asturias temperaturas de hasta 36,3 grados en Amieva, ha finalizado. Para hoy se prevé que los termómetros desciendan entre 8 y 10 grados en la región, pero habrá que esperar hasta mañana para que aparezcan las primeras lluvias. Eso sí, el verano entró ayer con los registros más elevados de este mes, pues, además de lo ya citado de Amieva, también hay que destacar el fuerte calor que hubo en Mieres (35,6), Cabrales (35,2), Ibias (34,5), Piloña (34,2), Oviedo (34), Pola de Lena (33,8), Salas (33,1), Tineo (32,1) y Pola de Somiedo (30,8). La temperatura máxima más baja registrada en Asturias por las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) fue de 25,3 grados en Castropol, más que agradable para un día de pleno verano.

Y si el Principado deja una primavera que fue muy cálida, con una temperatura media 1,2 grados superior a la normal, y seca, con un déficit de precipitaciones de un tercio sobre lo habitual (solo se recogieron 221 litros por metro cuadrado), afronta ahora un verano que será más caluroso de lo normal, si bien los modelos matemáticos no indican ninguna tendencia en cuanto a las precipitaciones. Así lo indicó ayer el delegado de la Aemet en Asturias, Manuel Mora, quien también aventura mayor insolación para los meses de julio, agosto y septiembre. Y es que no hay que olvidar que lo normal en cada uno de esos meses es que llueva siete días y la temperatura media sea de 23 grados.

Pero la llegada del verano a Asturias será convulsa, pues parece que nos esperan unos días muy agitados. El caso es que existe una zona de bajas presiones en altura frente a Portugal que se espera afecte al Principado con la llegada de vientos frescos del Oeste. Si bien hoy comenzará un notable aumento de la nubosidad, con algunas lloviznas y un descenso acusado de las temperaturas, a partir del sábado se espera un empeoramiento. Manuel Mora indicó que «es posible que entre el domingo y el martes haya cambios importantes, con tormentas fuertes». Eso sí, la situación se volverá a normalizar a mediados de semana, aunque hay que estar alerta sobre las posibles descargas eléctricas ya que, por ejemplo, el pasado 25 de mayo cayeron sobre la región 1.673 rayos, llegando a 6.099 en todo un mes con importante actividad tormentosa.

Las vacas reducen la producción de leche y son más sensibles ante las enfermedades

El verano se adelanta

La ola de calor que soportó estos días Asturias «no es algo excepcional», según Mora, que recordó que hace cuatro años también se decretaron avisos amarillos por el calor en la región. En esta ocasión, el delegado de la Aemet indicó que, «aunque la ola de calor afectó a la península, en Asturias, debido a la influencia marítima, hubo una cobertura de nubes bajas e, incluso, orbayu, que protegió el litoral. Solo los dos últimos días desaparecieron esas nubes por el empuje de la masa de aire cálido».

También quiso diferenciar Manuel Mora entre las sequías meteorológica, hidrológica y agrícola: «En la Aemet lo que vemos es que en lo que llevamos de año hidrológico hay un déficit de precipitaciones del 30%. Pero no hay una tendencia clara». También considera «arriesgado» atribuir estos episodios de calor al cambio climático, aunque añadió que «los estudios apuntan a que el verano tiende a adelantarse y a prolongarse un poco más al final».

Lo que está claro es que esas elevadas temperaturas y escasas lluvias, anormales para esta época del año, no afectan solo a los ciudadanos, que han de soportar el calor y estar avisados ante la situación de prealerta declarada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para ahorrar en el suministro de agua en usos no prioritarios. El campo asturiano, tanto la agricultura como la ganadería, lo sienten de manera muy directa. José Ramón García Alba, secretario general de UCA, apunta que ya se están viendo afectados los cultivos de faba y maíz y, aunque indica que aún no hay graves problemas con los pastos, «hay que estar pendientes por si no llueve en agosto y septiembre». «Tendremos que comprar forrajes para el ganado, pero también habrá problemas en las fuentes de los pueblos, a los que habrá que abastecer de agua», añade.

Fernando Marrón, coordinador de USAGA, tiene una ganadería extensiva, con lo que «saco a las vacas todos los días a pastar y necesitan más agua y zonas de sombra». Asegura que la producción lechera baja, sobre todo en las producciones intensivas, es decir, en las que las vacas están estabuladas, porque «son cuadras cerradas, aunque pueden tener alguna fachada con un toldo. Pero en el interior hay mucho calor y por eso se ponen unos ventiladores y aspersores que refresquen a los animales».

El problema, advierte, es que las vacas «sufren mucho estrés por calor», llegando a producirles «abortos, porque se fatigan mucho. En Asturias tenemos esta situación unos días, pero en el Sur el estrés por calor es uno de los grandes problemas. El ganado aguanta mejor el frío, porque tiene mucha grasa corporal y una piel gruesa».

El pasto, seco

La secretaria general de COAG es Mercedes Cruzado, que explica que «ya tuvimos un invierno y una primavera en los que prácticamente no llovió. En las zonas más altas estaba creciendo el pasto, pero este calor lo seca, con lo que no tendremos forraje para el invierno». A ello hay que añadir cómo afecta el calor al ganado, especialmente a las vacas frisonas, principales productoras de leche y que «son más sensibles a las altas temperaturas, con más incidencia de las enfermedades porque sufren una bajada de las defensa y el estrés térmico. Además, no solo baja la producción, sino también la calidad de la leche».

Cruzado apunta además que la sequía impide el desarrollo del maíz, con poca espiga y de mala calidad, mientras que hay zonas en la que la producción de faba no se ve tan afectada porque «se siembra en terrenos más fértiles». En resumidas cuentas, este buen tiempo «afecta en todo», añade.

Por otro lado, el Gobierno del Principado informó de que anteayer se superaron los umbrales de 180 microgramos de ozono por metro cúbico en Mieres, Oviedo y Gijón, mientras que ayer la estación medidora de la plaza de toros de Gijón llegó a los 174. La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente espera que con el descenso de las temperaturas y la posibilidad de lluvia bajen los niveles de los contaminantes.