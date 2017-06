El arzobispo remodela la diócesis con casi una treintena de nombramientos

Es habitual que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, anuncie cambios y traslados entre la curia asturiana. Después del relevo de la cúpula en el Real Sitio de Covadonga, con la sustitución de Juan José Tuñón por el párroco de la iglesia de San José, de Gijón, Adolfo Mariño, el arzobispado emitió ayer un comunicado en el que informa de una amplia remodelación. Para reforzar el Real Sitio con vistas a su aniversario, designa canónigo del Cabildo a Alejandro González Alonso. El prelado no hace nombramientos de gran relevancia, pero sí afectan a parroquias importantes como San Pedro Apóstol, en Gijón, donde designa a Nicanor López Brugos, vicario parroquial, y a Eduardo Zulaiba Cordero como párroco de Nuestra Señora de Fátima. Además Francisco Donate López estará adscrito a San Miguel de Pumarín.

En Oviedo, los cambios afectan a Luis Ricardo Fernández Sánchez, administrador parroquial de Santa María de Limanes; Jorge Fernández Cortés, párroco de la Merced; Alfonso Villabona Blanco, adscrito a San Pedro de los Arcos; Santiago Heras Cendón, párroco de la Sagrada Familia (en Unidad Pastoral con la Natividad de Nuestra Señora); José Manuel Rodríguez Fueyo, vicario parroquial de San Lázaro del Camino (en Unidad Pastoral con San Esteban de las Cruces y Santiago de La Manjoya); Abundio Martínez Malagón, párroco de Santa María de San Claudio (en Unidad Pastoral con Santa María de Loriana, Santa Marina de Piedramuelle y San Esteban de Sograndio); Jesús Porfirio Álvarez Rodríguez, adscrito a San Julián de los Prados, y José Antonio Álvarez Álvarez, párroco de San Antonio de Padua.

Unificación de territorios

Por otra parte, procede a dar pasos concretos en la remodelación del territorio, aplicando algunos de los criterios expresados años atrás en la configuración de las Unidades Parroquiales de Acción Pastora, que unifican territorios y líneas de trabajo bajo la tutela de un párroco, o de varios en equipo solidario debido a la necesidad de hacer ajustes por el fallecimiento de sacerdotes y el envejecimiento de la plantilla. Y así designa párrocos 'in solidum', aquellos que comparten con otro párroco la atención pastoral de una o varias comunidades cristianas, en Mieres y Boal, entre otras zonas pastorales. Así sucede por ejemplo con Miguel del Campo Sánchez que será el nuevo párroco 'in solidum' de San Juan Bautista de Mieres (en Unidad Pastoral con San Pedro de Mieres, Santa Eugenia de Seana, San José de Ablaña, San Bartolomé de Baiña, San Pedro de Loredo, Santo Cristo de La Peña y Santa María Magdalena de La Rebollada); Adán Fernández García, de Santiago de Boal (en Unidad Pastoral con Santa Leocadia de Illano, San Pedro de Cedemonio, Nuestra Señora de Pastur, San Juan Bautista de Ronda y San Blas de Vega de Ouria), y José Vicente Iglesias Bango, párroco 'in solidum' de Santiago de Boal (con los mismos templos de destino de Adán Fernández).