«La Consejería de Educación maltrata a los interinos»

Se define como conciliadora y peleona. Dos rasgos con los que Luz Ania Tamés (Oviedo, 1969), desde el pasado 3 de junio presidenta de la Asociación de Docentes Interinos de Asturias (ADIA), tendrá que defender a un colectivo que se siente «maltratado» por la Consejería de Educación e «ignorado» por los sindicatos educativos.

¿Qué le movió a presentarse?

Llevo diecisiete años como interina, tengo experiencia y sé cómo funcionan la consejería y los centros.

Encabezó una candidatura en la que figuran integrantes de la anterior directiva y les apoyó el 84%.

Nos da la idea de que quieren que sigamos en la misma línea. Ahora lo que queremos es que más interinos se asocien, porque cuantos más seamos más fuerza vamos a tener.

¿Cuántos son ahora mismo?

Doscientos y pico.

Hay cerca de 2.400 interinos...

Podríamos ser muchos más. Muchos ni siquiera conocen la asociación.

¿Qué les ofrece ADIA?

Una plataforma para opinar, votar líneas de actuación, informar sobre normativa y reclamar mejoras.

Este año han salido a la calle para manifestarse en más de una ocasión. ¿Les sobran los motivos?

Nos quejamos por cómo nos trata la administración. Hay otras comunidades donde cuidan a los interinos, los blindan, cuentan con acuerdos de estabilidad que les garantizan dos años en el mismo puesto... Cuando vemos eso nos hacen los ojos chiribitas porque aquí nos maltratan. Parece que quieren que nos vayamos todos.

¿Tan crudo?

No nos quieren porque los interinos que tenemos experiencia les salimos caros. Hemos conseguido cobrar trienios, sexenios, el verano y la carrera profesional. Todo ello, menos el verano, que lo consiguió ADIA, por sentencia judicial. Son complementos que les cuestan muy caros. Un ejemplo: dos interinos nuevos cobran menos que yo. Ese es el quid. A la consejería le interesa que entre gente nueva, sin experiencia. Y está muy bien, hay que darles la oportunidad, pero la experiencia es un grado.

¿Se avecinan tiempos convulsos?

Nos preocupa el próximo proceso de selección de personal. Va a ser tremendo porque dicen que van a sacar el cien por cien de las plazas. Quien no obtenga la plaza va a tener muy difícil volver a trabajar porque se supone que van a quedar el 20% de los interinos que hay ahora mismo.

¿La asociación qué plantea?

Ya que nos han tenido trabajando en precario, ocupando de manera ilegal puestos que deberían haber sacado a concurso hace muchos años, pedimos que abran un proceso de concurso sin oposición. Es algo que, en situaciones excepcionales, la ley lo contempla. Aunque los sindicatos digan que no. Queremos consolidar nuestros empleos, no las plazas.

¿Es esa la postura defendida por todos los interinos?

Hay quien prefiere un sistema transitorio de concurso oposición donde se dé más peso a la experiencia, sin límite de años o, al menos, sin el límite actual de cinco años. También contemplamos esa posibilidad. Es un sistema que ya se usó, pero el problema era que no sacaban plazas suficientes y hubo años en que no se convocaron varias especialidades.

¿Se abusa de la interinidad?

Sí. La consejería ha estado usando a los interinos de una manera interesada y forzando una situación que era ilegal. Tienen obligación de sacar las plazas estructurales dentro de los tres años pero hay algunas que han sido ocupadas por interinos diez, quince, veinte años y más. La figura del interino surge para cubrir una necesidad temporal, pero han estado abusando de ella hasta que ahora la Unión Europea les ha dato un tirón de orejas.

¿Y en qué se ha traducido?

Pues en que han decidido sacar todas las plazas a oposición. Que saquen el cien por cien de las plazas al mejor postor nos tiene nerviosos. Porque nuestra experiencia, según se vio en las últimas convocatorias, vale menos que la nota. Pues no, queremos que valga en su justa medida.

Pero los recién licenciados también defenderán lo suyo...

No les quitamos el derecho a acceder a interinidades, pero tienen que acceder como nosotros. Todos empezamos trabajando un año quince días, otro un mes y otro no trabajamos. Y poco a poco fuimos consolidando experiencia. Todos aprobamos una y hasta ocho oposiciones. Si en su día a mi no me dieron una plaza fue porque no sacaron todas las que tenían.

¿Confían en que las oposiciones se convoquen en 2018?

Esa es otra. Nunca sabemos hasta dos meses antes cuándo van a salir. Ni de cuántas especialidades ni cuántas plazas. Preparar unas oposiciones así es muy difícil porque hay especialidades que salen siempre pero hay otras que igual salen cada siete años. ¿Qué haces? ¿Preparas unas oposiciones en esas condiciones?

¿Qué quieren?

Que por norma nos avisen con un mínimo de seis meses, aunque lo ideal sería un año.

Una reivindicación que se repite año a año por estas fechas es conocer los destinos con tiempo suficiente.

Es verdad que este año tenemos un plazo más amplio para solicitar destino, pero la resolución definitiva, nuevamente, no se conocerá hasta el 31 de agosto. Así es imposible conciliar. Es algo que hay que revisar.

¿Se siente el colectivo correctamente representado y defendido por los sindicatos?

No. Como colectivo, ningún sindicato nos tiene entre sus prioridades. Somos nosotros los que tenemos que defendernos.

No han ahorrado críticas al acuerdo de interinos firmado por los sindicatos y el Principado en 2014.

Al firmar ese acuerdo, UGT, ANPE y CC OO nos vendieron. Algunos compañeros con seis, ocho o diez años de experiencia se quedaron en la calle gracias a ese acuerdo.