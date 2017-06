La oposición desconfía de las promesas de De la Serna sobre las inversiones en infraestructuras

«Señuelo para incautos», «brindis al sol», «operación de márketing» y «malísima noticia para Asturias» son algunas de las conclusiones de los partidos de la oposición a los anuncios de inversiones en Asturias en materia de infraestructuras realizadas por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la entrevista publicada ayer por EL COMERCIO. Antonio Trevín (PSOE), Segundo González (Podemos), Ignacio Prendes (Ciudadanos) y Gaspar Llamazares (IU) coinciden en desconfiar de las palabras del ministro. Solo Luis Venta (PP) se mostró convencido de que las previsiones ministeriales se llevarán a cabo. Foro valorará lo dicho por el ministro en una convocatoria pública prevista para hoy.

El diputado socialista Antonio Trevín criticó que las previsiones del ministro de Fomento sean «para la próxima legislatura, en la que no está claro que esté el ministro o el propio Gobierno. Es un brindis al sol y un engaño a los asturianos». Pero lo que considera «más decepcionante» es la propuesta para la variante, pues, «por mucho que disimule, no convence de que el cambio de planificación se debe al capricho de Álvarez-Cascos».

Llama la atención Trevín sobre la incertidumbre que pesa sobre el tráfico ferroviario de mercancías: «La salida de nuestras mercancías a la Meseta está en peligro». Y lo fundamenta en que considera escasa la inversión de 145 millones de euros en la rampa de Pajares cuando la normativa europea obligará a adoptar los gálibos de los 63 túneles y el radio de las curvas, lo que hará «que durante uno o dos años no podrán pasar los trenes, porque habrá que cerrar al tráfico la rampa para hacer las obras». En su opinión, las palabras del ministro «crean más alarma que tranquilidad y no puede ocultar que plantea soluciones a tres años, a ejecutar por un gobierno que no es el actual».

Gaspar Llamazares Izquierda Unida Segundo González Podemos Antonio Trevín PSOE Ignacio Prendes Ciudadanos Luis Venta Partido Popular «Es un ministro de ficción. Lo que ve él y lo que vemos los asturianos es lo contrario» «En septiembre se presentará el proyecto de presupuestos y se verá si es márketing o real» «Es un intento más de engaño a los asturianos, siguiendo la tónica de los últimos años» «Es la ruptura del acuerdo con Ciudadanos. Cuando lo aceptó Rajoy, fue un punto de debate» «Nada tiene que ver lo que dijo con la propaganda del Partido Socialista a la que estamos acostumbrados»

«Contratista de autobuses»

Gaspar Llamazares también se mostró muy crítico y aseguró que «ni los compromisos ni los plazos son creíbles». Tildó de «calamidad» los presupuestos previstos para este año en Asturias y apuntó que el ministro «no concretó la variante de Pajares, los soterramientos, las estaciones y, lo que es peor, las Cercanías, que han de ser una prioridad para el Gobierno. Feve es ahora más una contratista de autobuses que una compañía ferroviaria». Concluyó que lo dicho por De la Serna «es un señuelo para incautos».

Tampoco se mostró contento el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes, que acusó al ministro de «no despejar las incertidumbres fundamentales». Y defendió que por la variante de Pajares circule tráfico mixto, es decir, viajeros y mercancías. Hay que recordar que el PP había pactado con Ciudadanos que la variante se pondría en funcionamiento este mismo año. Luego pasó al primer semestre de 2018, pero «el acuerdo PP-Foro le dio la coartada al ministerio para retrasar la apertura tres años más». Prendes asegura que se ha producido «la ruptura del acuerdo con Ciudadanos» y defendió que «no es lo mismo el Ave que la variante, que se trata de una reivindicación histórica con un uso mixto para evitar el cuello de botella de la rampa de Pajares». Además, que se destinen 145 millones a arreglar la rampa es, en su opinión, «una malísima noticia para Asturias».

«Marketing o realidad»

Segundo González calificó el anuncio del ministro de «operación de márketing» y aseguró que «no resuelve los problemas de Asturias». También hace referencia a los presupuestos del Estado y apuntó que «los del año que viene están a la vuelta de la esquina, el proyecto se presentará en septiembre. Entonces veremos si es márketing o una realidad». Y es que considera que el Gobierno central «se olvida de Asturias».

Solo defendió los planteamientos del ministro el diputado regional popular Luis Venta, que explicó que, «cuando hay voluntad política para finalizar las obras importantes se demuestra que se puede hacer». Apuntó que «las grandes obras siempre vienen de ministros del PP y los obstáculos, del PSOE y otros de la izquierda». Venta defendió la «credibilidad» de un ministro que, «como buen ingeniero, dejó claros los hechos objetivos». Además, señaló que «es de las pocas veces en que se ha sido tan concreto, sobre todo en el plan de vías de Gijón, que estaba muy anquilosado. No tiene nada que ver lo que dijo el ministro con la propaganda a la que nos tiene acostumbrados el PSOE».