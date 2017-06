Dan Brown aún se acuerda de Asturias

España es uno de los países que con más fruición devora los libro de Dan Brown (Exeter, 1964). Y el escritor estadounidense lo agradece ambientando en nuestro país su nueva novela, 'Origen', que Planeta publicará el próximo 5 de octubre. Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla son las ciudades en las que transcurre la trama de la intriga que protagonizará de nuevo Robert Langdon y de la que, a buen seguro, habrá película. De la mano del autor de 'El código Da Vinci', el lector recorrerá escenarios como el Museo Guggenheim de Bilbao, el monasterio de Montserrat, La Pedrera (Casa Milá) y la Sagrada Familia en Barcelona, el Palacio Real de Madrid o la catedral de Sevilla, según anticipan los editores. Y quizás también haya mención a Asturias, porque de aquí son los primeros recuerdos que tiene de nuestro país.

«Siempre he considerado España una tierra de hermosas paradojas; un lugar poseedor de una rica tradición e historia que, al mismo tiempo, no deja de labrar el futuro innovando en ciencia y tecnología», explica el escritor sobre su fascinación por nuestro país. «Por este motivo -dice- cuando me dispuse a escribir una novela que mezclara lo antiguo y lo moderno, supe que solo podía escoger un lugar para ambientarla y publico 'Origen' este otoño con gran entusiasmo y amor por España», dice Brown de «una novela que celebra la riqueza de sus tradiciones e historia junto a su audaz e ilusionante visión de futuro». Brown agrega que su vinculación personal con nuestro país, el primero al que viajó, ha sido decisiva. «Tenía dieciséis años y estuve viviendo en Asturias con una familia maravillosa. Durante mi visita me enamoré de la cultura, de la historia y, sobre todo, de la gente y su lengua. Después he regresado once veces a España -muchas más de las que he visitado ningún otro país-, e incluso durante un año asistí a clases en la universidad de Sevilla», explica. Ya explicó hace tiempo también que «uno de mis mejores veranos lo pasé en Gijón».

Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa en Harvard, acude al museo Guggenheim Bilbao para asistir a un anuncio que «cambiará la faz de la ciencia para siempre», anticipa Planeta. El anfitrión es Edmond Kirsch, «un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones le han convertido en una figura de renombre mundial». Kirsch, uno de los antiguos alumnos más brillantes de Langdon, «se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos».

En la presentación, orquestada por Kirsch y la directora del museo, Ambra Vidal, «estalla el caos para asombro de los invitados y de millones de espectadores en todo el mundo». «Ante la inminente amenaza de que el valioso hallazgo se pierda para siempre, Langdon y Ambra huirán a Barcelona e iniciarán una carrera contrarreloj para localizar la críptica contraseña que les dará acceso al revolucionario secreto de Kirsch» explica Planeta. Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, «descubrirán los episodios más oscuros de la Historia y del extremismo religioso». Siguiendo un rastro de obras de arte moderno y enigmáticos símbolos, «tendrán pocas horas para intentar desvelar la fascinante investigación de Kirsch. y su sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la Humanidad», dice el resume editorial.

Brown ha vendido más de 200 millones de libros en todo el mundo y sus novelas han sido traducidas a 56 idiomas. Estuvo en el número uno de la lista de The New York Times con 'El código Da Vinci', el libro más vendido en español con más de 8 millones de ejemplares, y repitió con 'Inferno', 'El símbolo perdido', 'Ángeles y demonios', 'La conspiración' y Fortaleza digital'. Vive en Nueva Inglaterra con su esposa y es licenciado del Amherst College y de la Phillips Exeter Academy, donde fue profesor antes de dedicarse por completo a la escritura.

«Trabajar con Dan Brown, que se ha trasladado a Barcelona y se ha convertido en uno más del equipo en la planificación del lanzamiento, ha sido un reto y un gran estímulo», dice Carlos Revés, director del área editorial de Planeta. «Los lanzamientos de sus novelas se convierten siempre en un acontecimiento de primer orden mundial en el sector editorial, y para este Grupo es un orgullo contribuir directamente a ello en esta ocasión», añade Revés.