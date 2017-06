El consumo excesivo de ácido fólico perjudica al feto

El consumo de altas dosis de suplementos de ácido fólico durante el embarazo tiene efectos negativos en el posterior desarrollo neuropsicológico del niño. Es lo que concluye la tesis en la que, en los últimos años, ha trabajado la investigadora de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) Desirée Valera Gran y que le ha valido la calificación 'cum laude'. Según sus conclusiones, una cuarta parte de las mujeres tomaban mil microgramos diarios de ácido fólico, pese a ser ésta una cantidad «no recomendada». Cabe recordar que la prescripción habitual suelen ser cuatrocientos microgramos diarios de este complemento vitamínico. Dosis que, por otra parte, no toman más de la mitad de las embarazadas.

El estudio se realizó tomando como muestra 1.682 pares madres e hijos de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell (Barcelona) y Valencia. En el Principado, fueron 342 mujeres y sus niños los que participaron.

¿A qué conclusión llega la investigadora de la Universidad Miguel Hernández? Pues que el uso de dosis altas de ácido fólico se asocia con una menor puntuación en los test neuropsicológicos de los niños entre uno y dos años y entre cuatro y cinco años, generalmente referido a un menor desarrollo cognitivo. En concreto, en los del tramo de mayor edad, se les examinó atendiendo a las escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para niños, que evalúan aspectos cognitivos y psicomotores. Y, según explicó Desiree Valera a EL COMERCIO, «el efecto negativo asociado a las altas dosis se observó en los ítems que valoraban funciones relacionadas con habilidades verbales».

«Desafortunadamente, no recogimos información sobre quién prescribía las vitaminas», manifestó la investigadora que añadió que éstas «no están suscritas a prescripción médica a pesar de que durante el embarazo, sobre todo, en la etapa periconcepcional se recomienda su uso». Algunas guías clínicas recomiendan el uso de altas dosis (hasta 5.000 microgramos) en casos justificados, como epilepsia, historia previa de defectos del tubo neural, diabetes o enfermedad tiroidea. No obstante, «los análisis de sensibilidad que realizamos excluyendo a mujeres con ciertas patologías que pudieran posiblemente haber tomado altas dosis durante el embarazo, no mostraron cambios sustanciales respecto a los resultados negativos encontrados», añadió.