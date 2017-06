«Nos preocupa el cierre de camas más allá de julio y agosto», dicen los médicos

También les preocupa que, «con un fin economicista», el número de plazas «se reduzca más de lo debido». Seis de los ocho hospitales asturianos -todos salvo los de Arriondas y Cangas del Narcea- permanecerán con 290 camas cerradas al menos los dos próximos meses, cuando la plantilla de facultativos se reduce también «al menos en un 30%», calculó el secretario general del Simpa, Antonio Matador. A su juicio, esta situación se podría subsanar si se realizaran contratos de sustitución y «si hubiera los médicos suficientes para contratar en verano, pero en muchas especialidades ya no los hay», alertó.

También plantea la necesidad de que los hospitales en los que, hasta hace pocos años, se formaba a médicos residentes (los de Mieres, Cangas del Narcea, Jarrio y Arriondas) vuelvan a contar con este personal «que prácticamente asumía las sustituciones en verano» y, además, «tenían tendencia a quedarse trabajando en ese área».

El de la escasez de personal no es un problema exclusivo de los hospitales. En los centros de salud ocurre más de lo mismo, según Matador. «Si antes se sustituía al menos al 70% de los médicos de Atención Primaria, ahora tenemos la situación inversa. Desde hace un par de años se sustituye como mucho al 30% de la plantilla», apuntó. Entre otras razones, porque los médicos han optado por abandonar Asturias huyendo de la precariedad laboral. «La solución a eso está clara. La Administración tiene que ofrecer mejores contratos, con mejores condiciones tanto de estabilidad como económicas, como han hecho otras comunidades». Con todo, «lo que estamos viviendo ahora no es nada con lo que nos viene», advierte respecto a la futura jubilación de 1.200 médicos en los próximos cinco años. «Es urgente revisar el plan de recursos humanos del Sespa» y que los facultativos de las especialidades en las que no haya paro puedan continuar voluntariamente con su actividad más allá de los 65 años.