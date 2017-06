Migue Ángel Revilla: «'Furaco' en Cantabria funcionaba, por eso se le mandó Asturias»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que 'Furaco', el oso pardo que hace nueve años fue seleccionado para tratar de inseminar a 'Paca' y 'Tola', tiene "acreditado" que ha tenido descendencia, y "por eso se le mandó" a Asturias. "Aquí funcionaba", ha defendido.

Revilla cree que puede ser que al oso le haya afectado el cambio de entorno. "No le habrán sentado bien los aires de Asturias, aunque es el mismo clima", ha dicho el presidente, sobre el regreso de 'Furaco' al Parque de la Naturaleza de Cabárceno tras nueve años sin lograr descendencia en Asturias.

'Furaco' fue trasladado a Asturias en 2008 pero ni 'Paca' ni 'Tola', las osas que viven en semicautividad en Proaza, lograron quedar preñadas. "El cambio de lugar (...), puede que no estuviera cómodo, pero en estas cosas siempre la culpa no es de uno, puede ser una culpa compartida. A mí de quien no me han dicho nada es de las osas, pero desde luego alguien ha fallado aquí", ha comentado. Revilla ha bromeado diciendo que en Cabárceno las osas "ya están esperando" a 'Furaco', y ha recordado que en el Parque Natural hay 28 osos que son hijos suyos. "A ver si resulta que ahora viene aquí y empieza a funcionar otra vez, con lo cual alguien va a quedar mal", ha ironizado.